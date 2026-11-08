Entre el perdón y el reproche: ¿decepcionó Julián Álvarez a la afición del Atlético de Madrid ante el Barcelona?

El duelo ante el Barcelona no fue una simple prueba futbolística más para Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, sino que llegó en un momento excepcional para la estrella argentina, que se encontró bajo los focos antes del inicio del partido, después de que Enrique Cerezo, presidente del club, reabriera el expediente de su relación con la afición, exigiéndole demostrar su valía sobre el terreno de juego.

Y en una noche en la que todos esperaban una aparición excepcional de la Araña, Álvarez ofreció algunos destellos que confirmaron su peligrosidad y su capacidad para marcar la diferencia, pero, en contrapartida, desperdició ocasiones importantes que podrían haber cambiado el rumbo del encuentro, que terminó con la derrota del Atlético de Madrid ante el Barcelona por 1-2, la noche del domingo, en el marco de la duodécima jornada de la Liga española.

Y entre la asistencia de un gol tempranero y el desperdicio de dos ocasiones prácticamente claras, quedó la pregunta más importante: ¿ofreció Álvarez lo suficiente para convencer a la afición del Atlético de Madrid de que merece su confianza de nuevo?

Cerezo pone a Álvarez ante la prueba de la afición

La historia comenzó antes del pitido inicial, cuando Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, apareció ante los medios de comunicación durante el tradicional almuerzo de directivos que precede a los grandes duelos, para hablar de la polémica en torno al futuro de Julián Álvarez y su relación con el club.

Cerezo afirmó: «La cuestión de Álvarez se resolvió en su momento. Dijimos lo que teníamos que decir y el asunto quedó zanjado. Ya no hay necesidad de hablar de Julián con el Barcelona. Hoy, Julián tiene que demostrarlo sobre el terreno de juego. Si decís que debe ser la estrella del partido, lo será».

Y cuando se le preguntó por la postura de la afición del Atlético de Madrid respecto al delantero argentino, el presidente del club dejó la decisión en manos de los aficionados, diciendo: «La base de seguidores es la que tiene la decisión, y si tienen algo que decir, lo dirán. Pero creo que el asunto está completamente zanjado para nosotros».

La prensa también le planteó una pregunta sobre la mejor manera de que Álvarez se disculpara con la afición, y sobre si marcar un gol ante el Barcelona sería suficiente para ello, a lo que Cerezo respondió con un tono cargado de expectativas: «No un gol, sino dos goles en la portería del Barcelona. El partido de esta noche ya es bueno, y esperemos que los jugadores estén a la altura del acontecimiento».

De este modo, Álvarez afrontó el duelo bajo una presión adicional, después de quedar obligado a dar una respuesta sobre el terreno de juego, lejos de las declaraciones y especulaciones que rodearon su nombre durante el último periodo.

Una asistencia decisiva y una respuesta rápida sobre el terreno de juego

Álvarez no necesitó mucho tiempo para mostrar su influencia, pues estuvo presente en la jugada del primer gol del Atlético de Madrid, que llegó de forma tempranera en el minuto nueve.

Tras un emocionante inicio ofensivo de los locales, el delantero argentino logró enviar un centro raso y preciso al interior del área, que llegó a Giuliano Simeone, quien se lanzó con fuerza desde atrás y alojó el balón en la red, dando a su equipo la ventaja entre las celebraciones de la afición del estadio Metropolitano.

Aquella jugada supuso la primera respuesta de Álvarez a las declaraciones del presidente del club, después de demostrar que es capaz de generar peligro, incluso cuando no es él quien da el último toque.

Y su asistencia decisiva ante el Barcelona no fue una mera contribución pasajera, pues las cifras confirmaron el lugar especial que ocupa el conjunto catalán dentro de la lista de sus víctimas favoritas desde su incorporación al Atlético de Madrid.

Según la red de estadísticas «Opta», Álvarez ha participado en siete goles a lo largo de 10 partidos ante el Barcelona en todas las competiciones con la camiseta del Atlético de Madrid, con cuatro goles y tres asistencias, lo que convierte al conjunto catalán en el rival ante el que más ha participado en goles con los rojiblancos.

Ocasiones desperdiciadas: la Araña cerca de ampliar el marcador

Pese al éxito de Álvarez al generar el gol, no se conformó con su papel en la construcción de las jugadas de ataque, sino que intentó aprovechar los espacios a la espalda de la defensa del Barcelona para ampliar la ventaja de su equipo, y estuvo cerca de marcar un gol propio en más de una ocasión.

En el minuto veinticinco, el delantero argentino mostró una gran habilidad dentro del área, después de recibir el balón y regatear a su rival, antes de intentar culminar la jugada con un disparo, y luego insistió con un remate raso con su pierna izquierda, que estuvo a punto de pasar entre las piernas del portero del Barcelona, Joan García.

Tras aquel intento, Álvarez continuó con sus movimientos y su presión sobre la defensa del conjunto catalán, hasta el punto de que sus esfuerzos físicos recibieron el elogio de la afición del Atlético de Madrid en el minuto cuarenta, después de que su presión pusiera a Fariñas bajo la amenaza de perder el balón en una situación peligrosa.

Pero el momento más destacado que podría haber cambiado la fisonomía del partido llegó en el minuto cincuenta y cinco, cuando Álvarez aprovechó un pase a la espalda de la defensa del Barcelona y se plantó solo ante el portero Joan García.

El delantero argentino parecía estar en una posición ideal para añadir el segundo gol, pero optó por disparar el balón por encima del portero, y este se marchó muy por encima del larguero, desperdiciando una valiosa ocasión que podría haber dado al Atlético una importante ventaja en el duelo.

Y sus intentos no se detuvieron ahí, pues volvió en el minuto setenta para disparar un balón desde el borde del área, pero el joven defensa Pau Cubarsí logró despejarlo, privando a Álvarez de un nuevo intento a la portería del Barcelona.

¿Qué ofreció Álvarez en cifras ante el Barcelona?

A nivel estadístico, los números de Álvarez reflejaron un partido con una presencia ofensiva evidente, pero no fue lo suficientemente decisivo, especialmente con el desperdicio de la ocasión en mano a mano que podría haber dado al Atlético de Madrid una gran ventaja.

La red especializada en estadísticas Sofascore señaló que el delantero argentino obtuvo una valoración de 6,79, después de tocar el balón 43 veces, con una precisión en sus pases del 78,3%, además de efectuar cuatro disparos a puerta y dar dos pases clave.

Estas cifras revelan la contribución de Álvarez en la generación de peligro, especialmente a través de la asistencia decisiva que dio a Giuliano Simeone la oportunidad de abrir el marcador, además de sus continuos movimientos a la espalda de la defensa del Barcelona y sus intentos de aprovechar los espacios.

Pero, en contrapartida, el desperdicio de la ocasión del mano a mano con el portero Joan García seguirá siendo una de las imágenes más destacadas de su participación, sobre todo porque el partido terminó con la derrota del Atlético de Madrid por dos goles a uno.

Al final, Álvarez ofreció una respuesta parcial al mensaje que le dirigió el presidente del club antes del partido; dio una asistencia de gol y mostró una actividad ofensiva evidente, y confirmó una vez más que posee un registro destacado ante el Barcelona, pero no logró cumplir la condición de la que habló Cerezo, consistente en ser la estrella del duelo.

Entonces, ¿bastan la asistencia decisiva y el rendimiento ofensivo para devolver la confianza de la afición del Atlético de Madrid en la Araña, o las ocasiones desperdiciadas y la derrota ante el Barcelona aplazarán la reconciliación para otro momento?