Los medios marroquíes se dividieron al valorar la trayectoria de los «Leones del Atlas» tras caer 2-0 ante Francia en cuartos del Mundial 2026. La mayoría elogió el rendimiento general del equipo y su trayectoria en el torneo, mientras que otros criticaron el nivel de los jugadores en el partido.

Marruecos cayó en cuartos, igual que en 2022, tras empatar con Brasil y eliminar a Holanda en octavos.

Pese a todo, no repitió las semifinales de 2022.

«Con la cabeza alta»

El diario «Le Matin» destacó que Marruecos se despidió «con la cabeza alta» y consolidó su estatus entre las grandes selecciones.

El rotativo destacó su solidez, disciplina y valentía ante las grandes selecciones, y subrayó que este rendimiento confirma que el éxito en Catar 2022 no fue una excepción, sino un paso más en la evolución del fútbol marroquí.

Concluyó que los «Leones del Atlas» ya figuran entre las mejores selecciones y que su crecimiento continuará.

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«Salió por la puerta grande»

Por su parte, la web «Le360 Sport» destacó que el equipo marroquí se midió a una Francia más fuerte y eficaz, que aprovechó sus momentos clave para avanzar.

El sitio web subrayó que los hombres del entrenador Mohamed Wahbi abandonaron el torneo «por la puerta grande», señalando que Marruecos, como única selección árabe y africana en cuartos de final, no tiene nada de qué avergonzarse tras caer ante uno de los principales favoritos al título.

Añade que esta edición marca el fin de una generación dorada, pero evidencia el gran salto del fútbol marroquí tras Catar y augura un futuro prometedor, sobre todo con la organización del Mundial 2030 junto a España y Portugal.

Elogios al rendimiento pese a la diferencia de nivel

El diario marroquí «Al-Akhbar» calificó el partido contra Francia de «digno y competitivo», si bien reconoció la superioridad francesa.

El rotativo destacó que alcanzar los cuartos de final supone un nuevo hito para el fútbol marroquí y evidencia su crecimiento internacional.

Críticas mordaces

Por el contrario, el periódico «Al-Masaa» fue más crítico y consideró que el equipo marroquí estuvo muy por debajo de su nivel habitual.

Criticó especialmente al capitán Achraf Hakimi por su bajo rendimiento en la banda derecha y apuntó a los errores individuales que impidieron crear peligro.

Añadió que el equipo no aprovechó sus momentos de superioridad y recordó que, ante grandes rivales, hay que ser eficaz y no limitarse a seguir el ritmo.

Finalmente, el rotativo sentenció que al equipo le faltó audacia y calificó su juego ante Francia de «selección fantasma», dejando un regusto amargo y muchas dudas tras la eliminación.