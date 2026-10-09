Entre el fantasma de la salida y un trono francés: Koundé desata la polémica en el Barcelona

Jules Koundé atraviesa una etapa difícil e inesperada con el Barcelona, después de perder su titularidad pese a ser uno de los jugadores con más minutos desde que Hansi Flick asumió la dirección del equipo, en un giro que ha generado debate sobre su situación en el club catalán, coincidiendo con su cercanía a lograr un récord histórico.

Según el diario español "As", el lateral francés, que fue uno de los pilares fundamentales en el once del Barcelona durante el último periodo, ha perdido su lugar en el equipo titular esta temporada y se ha visto obligado a competir por su puesto por primera vez desde que se asentó en la posición de lateral derecho, pese a que su trayectoria previa con el equipo no admite discusión alguna.

Koundé se sentó en el banquillo en 6 de las primeras 7 jornadas de LaLiga, y además no disputó algunos partidos. El jugador apenas acumuló 261 minutos esta temporada en LaLiga y en la Liga de Campeones, mientras que Eric García logró ganarse la confianza de Flick para ocupar la posición de lateral derecho.

Koundé no buscó excusas para justificar la disminución de su protagonismo, pues reconoció durante su concentración con la selección de Francia que la pérdida de su titularidad se debe a su nivel irregular de la temporada pasada, afirmando, según sus propias palabras, que ofreció un rendimiento "por debajo de los estándares que me fijo a mí mismo".

Próximos partidos BAR Primera División 12:30 GET

El defensa del Barcelona tampoco tiene asegurada su titularidad con la selección de Francia, después de que Zinedine Zidane, el nuevo seleccionador del combinado, dejara claro que no cuenta de forma fija con un gran número de jugadores titulares, y que todos están obligados a demostrar que merecen participar.

Durante el presente parón internacional, Koundé fue titular en el partido ante Turquía, pero no participó frente a Bélgica e Italia, antes de volver a jugar en el último encuentro que la selección francesa disputó de nuevo ante los belgas. Koundé perdió su condición de jugador imprescindible en el Barcelona y en la selección de Francia, y en estas circunstancias han resurgido los informes que hablan de la posibilidad de su salida durante el mercado de fichajes de invierno. No obstante, el jugador reiteró que no piensa en abandonar el club catalán, con el que le une un contrato que se extiende hasta el año 2030. El objetivo de Koundé es redoblar sus esfuerzos y mejorar su nivel, con el fin de convencer a Flick de su capacidad para recuperar el rendimiento que solía ofrecer antes y volver a entrar más en los planes del técnico durante el próximo periodo.





Pese a estas difíciles circunstancias, Koundé está cerca de lograr un hito histórico con el Barcelona, ya que puede convertirse en el jugador francés con más partidos en la historia del club, si tiene la oportunidad de disputar el encuentro ante el Getafe previsto para el sábado en el estadio Spotify Camp Nou.

Koundé igualó el anterior récord de Éric Abidal, de 193 partidos con la camiseta del Barcelona, durante el encuentro ante el Feyenoord, y ahora necesita una participación más para hacerse en solitario con el récord.

Durante sus 193 partidos con el equipo catalán, el defensa francés ha marcado 10 goles y ha dado 22 asistencias.



