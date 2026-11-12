Entre el escrutinio del Congreso y el ataque de Blatter: Infantino, señalado en una nueva crisis en Estados Unidos

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Un informe de prensa señaló este jueves que Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, se encontró en medio de una nueva polémica en los Estados Unidos.

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Según el diario "The Guardian", se ha presentado una denuncia ante el servicio de impuestos de Estados Unidos en relación con el ama de llaves del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Se presentó una denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos que reclama investigar las acusaciones según las cuales una de las personas inscritas en la nómina de la FIFA trabajaba de forma privada como ama de llaves de Gianni Infantino.

Si el servicio de impuestos de Estados Unidos investiga el asunto y las acusaciones resultan ciertas, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) podría perder su estatus como organización exenta de impuestos en Estados Unidos.

La FIFA goza del estatus 501(c)(4) en el país, una clasificación para las organizaciones "creadas para promover el bienestar de la comunidad con fines benéficos, educativos o recreativos".

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La denuncia, a la que ha tenido acceso el diario The Guardian y que se apoya en una serie de documentos, afirma que una persona "realizó tareas domésticas exclusivamente para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su esposa, Leena Infantino, en su residencia de Miami, mientras recibía compensaciones o beneficios a través de una entidad vinculada a la FIFA", y sostiene que "la alta dirección, actuando en su condición oficial y en nombre de la FIFA, hizo un uso indebido del estatus de exención fiscal de la entidad".

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La denuncia añadió: "Si se utilizaron fondos o recursos de la organización para pagar los costes de servicios que benefician a la familia de uno de los dirigentes, este arreglo plantea serias preguntas sobre el beneficio personal, los informes financieros, las compensaciones y la gobernanza".

Y continuó: "Estos documentos también plantean preguntas sobre la exactitud de los datos que figuran en los registros de empleo, salarios, impuestos e inmigración. Pedimos a las instancias competentes que investiguen los registros originales y determinen qué ocurrió".

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Infantino y su relación con Trump, bajo escrutinio

Esta noticia llega en un momento en el que las actividades de la FIFA, y en concreto la implicación de Infantino en el fracasado proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) y su relación con la Administración Trump, quedarán sometidas a un intenso escrutinio por parte de los políticos demócratas de Estados Unidos tras la "ola azul" en las elecciones de mitad de mandato.

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Un portavoz del congresista Jamie Raskin, miembro destacado del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, declaró que el comité no había solicitado documentos relacionados con el ama de llaves, pero que "está siguiendo de cerca estos acontecimientos".

Un portavoz de la FIFA dijo: "Los asuntos relativos a la vida personal y doméstica del presidente de la FIFA son asuntos privados; no obstante, para evitar cualquier confusión, los costes de cualquier empleado doméstico los asume personalmente el presidente de la FIFA".

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En caso de que la denuncia sea estudiada, es probable que tarde meses en resolverse, y por lo general los resultados de las investigaciones del servicio de impuestos de Estados Unidos no se hacen públicos.

No obstante, cualquier medida que se adopte en consecuencia estará a disposición del público.

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¿Quién presentó la denuncia contra Infantino?

Presentó la denuncia el abogado Abed Ayoub, residente en Washington D. C., especializado en derecho de inmigración, que ocupó el cargo de director ejecutivo nacional del Comité Árabe-Americano Antidiscriminación.

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La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) declaró: "Instamos a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad. Como ya señaló la FIFA en agosto, está claro que existen esfuerzos continuos y coordinados por parte de algunos para socavar a la FIFA y a su presidente. La FIFA da la bienvenida al escrutinio legítimo, pero el escrutinio no es justificación para amplificar acusaciones falsas. Y en caso de que los informes sean inexactos o engañosos, la FIFA seguirá haciéndoles frente de manera directa y firme".

Blatter califica a Infantino de dictador

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Su predecesor, Sepp Blatter, describió a Infantino como un "dictador" que "ya no reconoce los límites".

Blatter, que presidió la FIFA durante 17 años antes de dimitir en medio de un escándalo de corrupción en la organización, hizo estas declaraciones en una entrevista con la revista alemana Der Spiegel. Blatter criticó el proyecto de la Federación Internacional de Fútbol, el premio de la paz de la FIFA y, lo más importante en su opinión, la anulación de la sanción a Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos, tras recibir una tarjeta roja durante la Copa del Mundo.

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Blatter dijo: "La FIFA sufre. Actualmente la dirige una persona que se ha permitido cegarse".

Describió el premio de la paz como "vergonzoso", diciendo: "¿Por qué hace algo así? ¿Infantino concede un premio de la paz a una persona que poco después emprende una guerra contra Irán?".

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Al valorar el proyecto de la Federación Internacional de Fútbol, que fue abandonado tras una amplia condena internacional, Blatter dijo: "A Infantino ya no le importan los límites. No entiende nada de esto".

Describió la polémica de Balogun como "lo peor", diciendo: "Las leyes se pueden interpretar, pero las reglas del juego deben aplicarse a todos y no pueden interpretarse".