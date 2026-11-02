La selección española se prepara para cerrar un año que quedará grabado en la memoria, tras conquistar el título del Mundial por segunda vez en su historia el pasado verano, ya que disputará dentro de unos días el último parón internacional de 2026.

Y mientras la tristeza sigue cubriendo el país tras el trágico accidente de tren ocurrido la semana pasada, y España recuerda a sus víctimas, el equipo disputa sus dos últimos partidos de 2026: ante la República Checa en el estadio del Sparta de Praga (jueves 12 de noviembre) y ante Inglaterra (tres días después, en el estadio Metropolitano).

Y tras lograr cuatro victorias recientemente, el seleccionador Luis de la Fuente y su equipo buscan mantener el liderato de su grupo en la Liga de Naciones de la UEFA.

Encabezar el grupo les daría derecho a disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones en su estadio, y quizás a evitar un enfrentamiento con Francia, Portugal y los Países Bajos. El partido decisivo ante Inglaterra será en Madrid.

Según el diario "Marca", la lista del equipo que De la Fuente anunciará el próximo viernes no plantea demasiadas incógnitas.

Lo que refuerza la fortaleza de los campeones del mundo es lo que demostraron hace un mes: que este equipo no necesita ningún incentivo para saciar su ansia de victoria tras arrasar en el Mundial.

La convocatoria contará con caras nuevas. Regresan dos jugadores que estuvieron con el equipo en el Mundial y se perdieron el pasado parón: Juan García y Pedro Porro.

El lateral del Tottenham fue un jugador fundamental en el Mundial, pero dos lesiones lo apartaron de los terrenos de juego desde entonces. No obstante, regresó el pasado día 24, en la victoria de su equipo ante el Chelsea.

Por otro lado, se confirma la ausencia de Eric García y Dani Olmo por lesión, y estas bajas abren nuevas oportunidades.

La línea defensiva

En defensa, Pubill ofreció una actuación destacada como lateral derecho ante Inglaterra y en los dos partidos ante Croacia. Esto significa que, además de Fresneda (que fue titular ante la República Checa en Oviedo), podría ser convocado otro central para unirse a Laporte, Cubarsí y Huijsen.

Y aquí destaca el nombre de Jacobo Ramón. El central del Como es una de las grandes figuras de la Serie A, y además disputó la Liga de Campeones de Europa con el equipo de Cesc Fàbregas.

En esta posición hay otros dos jugadores a los que se sigue de cerca: el polivalente Javi Rodríguez (Celta de Vigo) y el fuerte Jon Martín (Real Sociedad).

Cabe recordar que la selección sub-21 disputará dos partidos amistosos esta temporada: el primero en Almendralejo ante Japón, y el segundo en Tirana, Albania.

Asimismo, David Gordo debe estudiar las opciones para la Eurocopa sub-21, previendo que los clubes extranjeros no quieran permitir a sus jugadores participar en el torneo, dado que no coincide con el parón internacional de la FIFA.

El torneo se celebra del 16 de junio al 3 de julio, y su sorteo se realizará el 26 de noviembre en el centro de congresos Sava de Belgrado.

La línea medular

Uno de ellos es Martín Zubimendi, un jugador fundamental en el once de De la Fuente. Él y David Raya son los dos únicos jugadores que han sido incluidos en todas las listas del equipo desde que asumió el cargo. Pero su papel en el Arsenal ha retrocedido notablemente.

Esta temporada, sus minutos de juego han sido escasísimos tanto en la liga como en la Liga de Campeones de Europa. Fue titular en dos partidos de la Copa de la Liga, pero su equipo perdió la semana pasada ante el modesto Fleetwood.

Y desde el pasado marzo, solo ha jugado un partido completo: aquel con el que el Arsenal cerró la temporada liguera, cuando el equipo de Arteta ya había resuelto el título de la Premier League y pensaba en la final de la Liga de Campeones de Europa.

En cuanto al otro jugador, es Pablo Barrios, que se incorporó al equipo hace dos años, pero cuya carrera futbolística padece lesiones recurrentes.

Barrios es la opción idónea para suplir la ausencia de Olmo, aunque De la Fuente ha mirado hacia el Real Betis (Isco, Fornals) en busca de jugadores que quizás estén más cerca de la posición de organizador del juego.

La lista preliminar incluye nombres como Yéremy, Pablo García, Mollero y otros.

La línea ofensiva

En la posición de delantero, por detrás de Oyarzabal y Ferran, De la Fuente busca un delantero puro, un ariete clásico.

Llevó a Borja Iglesias al Mundial, confió en Roberto Fernández y, como último recurso, convocó a Carlos Espai, y con más tiempo de juego, el jugador del Real Madrid se convertirá en el nuevo Joselu. Pero apenas juega.

El cambio en esta convocatoria es el regreso de Samu Aghehowa. El delantero del Oporto, aunque aún no ha brillado con España, posee las características de ese tipo de delanteros radicalmente distinto, apto para situaciones de emergencia o partidos abiertos y rápidos.