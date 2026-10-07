En una de las coincidencias más llamativas, el panorama futbolístico se encendió casi al mismo tiempo entre los dos polos del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, después de que la estrella portuguesa saliera con un comunicado incendiario en el que reveló los detalles de su crisis con el seleccionador de su país, Jorge Jesús, justo en el momento en el que su rival argentino tenía una cita con un instante histórico al anunciar el final de su trayectoria internacional con la selección de Argentina.

Ronaldo decidió romper su silencio para disparar contra lo ocurrido dentro de la selección de Portugal y poner los detalles de su crisis con Jorge Jesús ante la afición, algo que incendió las redes sociales y abrió un amplio debate sobre el futuro del capitán portugués y su relación con la selección de su país. Pero, en el otro lado, Messi vivía un momento completamente distinto, tras disputar su último partido con la camiseta de Argentina, en una escena que se convirtió en tema de conversación mundial.

Y mientras el nombre de Ronaldo estaba muy presente a causa de su comunicado incendiario, el nombre de Messi estaba vinculado a una despedida histórica de la selección a la que condujo a la gloria durante los últimos años. Aquí surgió otra batalla, lejos del terreno de juego, una batalla que puede medirse en cifras a través del interés de la afición de todo el mundo por buscar el nombre de cada leyenda.

Messi arrasa a Ronaldo en la batalla de las búsquedas





Más allá del revuelo mediático que generó el comunicado de Cristiano Ronaldo, los indicadores de búsqueda vinieron a revelar una superioridad notable de Lionel Messi en la batalla electrónica. Al comparar los términos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a través de Google Trends durante las últimas 24 horas, Messi apareció a la cabeza del interés mundial con una amplia diferencia sobre su rival portugués.

En Argentina, la superioridad de Messi no fue ninguna sorpresa, mientras que Ronaldo se impuso en Portugal. Pero en el resto de los mercados, la superioridad de Messi sobre Ronaldo se extendió a un gran número de países de todo el mundo.

En Brasil, España, Francia, Inglaterra y Alemania, la balanza de las búsquedas se inclinaba hacia Messi de forma más clara al comparar directamente ambos nombres, y la estrella argentina también apareció por delante en un gran número de grandes mercados futbolísticos fuera de Europa y Sudamérica, de modo que la comparación pasó de ser una competencia habitual entre las dos leyendas a una superioridad por un porcentaje enorme de Messi en el interés mundial durante las horas que coincidieron con su despedida de la selección.

Así, pese a que Ronaldo se adueñó del acontecimiento dentro de Portugal gracias a su comunicado, que encendió la polémica, Messi fue quien tuvo la última palabra en la batalla electrónica a nivel mundial, después de que su última aparición con Argentina se convirtiera en un acontecimiento que atrajo mayor interés que la crisis de Ronaldo.

Y si Ronaldo eligió a propósito este momento para emitir su comunicado horas antes de la retirada internacional de Messi, con el objetivo de robarle el protagonismo a su rival histórico y desviar el interés mundial hacia su crisis con Jorge Jesús, ese plan no funcionó en la realidad, al menos según la comparación directa entre ambos nombres en los indicadores de búsqueda, dentro de un gran número de países del mundo, confirmando las cifras que la despedida internacional de Messi fue el acontecimiento que más atención atrajo a nivel mundial.



