En una escena que resume el contraste tan marcado que vive actualmente el fútbol español, el Barcelona afronta el Clásico cargado de optimismo y confianza tras las abultadas victorias y el rendimiento sólido en todas las competiciones, mientras el Real Madrid se hunde en una espiral de tensión y enfado, con el regreso del portugués José Mourinho al banquillo y la escalada de la guerra abierta contra el estamento arbitral.

Y en medio de este ambiente tan cargado, el popular programa "El Chiringuito" reveló el nombre de quien podría ser el protagonista de la próxima escena, al asegurar que el árbitro Javier Alberola Rojas es el principal candidato a dirigir el enfrentamiento más esperado de España.

Pero el anuncio de su nombre desató una tormenta en las redes sociales, después de que los usuarios volvieran a difundir un vergonzoso vídeo de archivo del árbitro procedente de su pasado televisivo.

De estrella de un reality a árbitro internacional

Alberola Rojas es hoy uno de los árbitros más conocidos de Primera División, pero pocos sabían que un día fue una estrella del legendario programa de citas "Next" en la cadena Atresmedia, el programa que ayudaba a la gente a encontrar pareja.

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Los aficionados desenterraron un vídeo de presentación de un minuto y veinte segundos sin precio, en el que aparece "Javi", como él mismo se presentó entonces, con tan solo diecinueve años, estudiante y entrenador deportivo, diciendo su célebre frase que se convirtió en tendencia: "Hoy tengo cinco chicas para mí solo, ¿no os da envidia?".

¡Vaya cambio! Aquel joven que buscaba pareja ante las cámaras tiene hoy treinta y cinco años, ha dirigido 168 partidos en LaLiga y se prepara para su gran acontecimiento en 2026 tras su ascenso del Grupo 2 al Grupo 1 en la clasificación de árbitros de la UEFA.

Batalla de salud y el "padrinazgo" de Arminio

Su trayectoria nunca fue fácil; en agosto de 2022, durante el periodo de preparación de la temporada, estuvo a punto de retirarse definitivamente del arbitraje debido a un grave problema de salud consistente en la obstrucción de dos venas cerca de la clavícula, que exigió que se sometiera a dos operaciones quirúrgicas que lo alejaron de los terrenos de juego hasta el 14 de diciembre, para regresar oficialmente el 22 de diciembre de 2022 por la vía de la Copa del Rey en el partido entre el Caserío y el Girona, y luego en LaLiga el 30 de diciembre entre el Getafe y el Mallorca.

Según el diario "Mundo Deportivo", este ascenso cuenta con el padrinazgo honorífico del fallecido Victoriano Sánchez Arminio, expresidente del Comité Técnico de Árbitros, quien vio en él desde muy temprano a uno de los árbitros jóvenes más talentosos de España, hasta el punto de que lo eligió para asistir al prestigioso curso UEFA CORE en abril de 2018 cuando tenía tan solo veintiséis años.

La respuesta al caso Negreira

El nombre del árbitro Javier Alberola Rojas se vinculó al caso Negreira, después de que figurara en la lista de árbitros que recibieron cursos de formación de una empresa propiedad de Javier Enríquez Romero, hijo de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Y respecto al artículo publicado el 15 de agosto de 2026 con el título "Seis árbitros de Negreira siguen en el arbitraje español", a través del sitio "OKDiario", Alberola Rojas ejerció su derecho de réplica en virtud de la ley.

Y el árbitro español aclaró, a través de la misma plataforma: "No pagué 25.000 euros al hijo de Negreira, sino que pagué una cantidad total de solo 7.500 euros a cambio de cursos de formación, mediante facturas oficiales y declaradas".

El escándalo del partido entre el Al-Ahly y el Pyramids

La polémica española no fue la única en su trayectoria, pues el propio árbitro provocó una amplia controversia en Egipto tras dirigir el partido entre el Al-Ahly y el Pyramids el 12 de julio de 2024 en la jornada 14 de la Liga Egipcia, que terminó 3-2 para el Al-Ahly, después de señalar un penalti polémico a favor de Hussein El Shahat tras un balón disputado con Mohamed Hamdi, del que Wessam Abou Ali anotó el segundo gol.

Y el exárbitro egipcio Mohamed Adel dijo en declaraciones televisivas en aquel momento: "Esta jugada no es penalti en absoluto, según reconocimiento de los analistas del comité de arbitraje de la FIFA".



