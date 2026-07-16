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Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

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Entre el banquillo y la salida... El Al-Hilal decide el futuro de Salem Al-Dossari

Fichajes
Al Hilal
Salem Mohammed Al-Dossari
Arabia Saudí
World Cup
1ª División
Arabia Saudita

El contrato del jugador saudí expira al final de la próxima temporada.

El Al-Hilal ha confirmado la continuidad de su capitán, Salem Al-Dossari, pese a los rumores que le situaban fuera del club.

Varios medios aseguraban que estaba cerca de fichar por Al-Dir'iya o por la liga qatarí, al quedar fuera de los planes del técnico Simone Inzaghi.

Además, se indicaba que Inzaghi planeaba usarlo como suplente, lo que avivaba los rumores de salida.

Sin embargo, el diario saudí Al-Youm asegura que el Al-Hilal lo retendrá la próxima temporada.

Será su última temporada, pues en 2025 firmó un contrato de dos años que vence en 2027.

Al-Dossari, una de las mayores leyendas del club, vio mermado su rendimiento la temporada pasada tanto con el equipo como con la selección saudí.

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