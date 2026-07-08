Entre dos épocas... Una paradoja histórica que une a Messi, Mbappé y una leyenda egipcia

Lionel Messi ingresó en una lista histórica del Mundial tras liderar la remontada de Argentina, que perdía 2-0 ante Egipto en los octavos de final de 2026.

Messi frustró el sueño de los Faraones de llegar a cuartos, pues Egipto, dirigido por Hossam Hassan, perdía 2-0 hasta el 79'.

Messi se convirtió en el tercer jugador en la historia de la fase eliminatoria del Mundial en participar en dos goles en cinco minutos o menos para remontar una desventaja de dos tantos, algo logrado antes solo por la leyenda egipcia Abdel Rahman Fawzi en Italia 1934, y, más tarde, Kylian Mbappé en la final del Mundial 2022 ante Argentina, según datos de Mr. Sheph.

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La estadística resulta paradójica: el primero en lograrlo fue un egipcio, la segunda vez afectó a Argentina en la final de Catar 2022, y ahora Messi iguala el récord ante Egipto.

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