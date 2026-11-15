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La Liga anunció este domingo el calendario de partidos de la decimoquinta jornada de la Primera División.

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El Barcelona, líder de la liga con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid y cinco sobre el Atlético de Madrid, recibe al Celta de Vigo.

El partido se disputará el sábado 5 de diciembre (a las 21:00, hora central europea) en el estadio Camp Nou.

Según el diario "Mundo Deportivo", el partido entre catalanes y gallegos solo podía disputarse ese día, ya que no había tiempo suficiente entre el encuentro del Barcelona y el Atlético de Madrid del miércoles 2 de diciembre y el partido del Barcelona y el Manchester City del martes 8 de diciembre, en la Liga de Campeones de Europa.

En la misma jornada, el Athletic de Bilbao se enfrentará al Real Madrid, el domingo 6 de diciembre en el estadio San Mamés. El Real Madrid llega tras un partido en el estadio de Anoeta (Real Sociedad) el miércoles 2 de diciembre, y después jugará fuera de casa ante el Arsenal el miércoles 9 de diciembre en la Liga de Campeones de Europa.

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Mientras tanto, el Atlético de Madrid recibe al Real Betis el domingo 6 de diciembre, en un esperado partido en el estadio Wanda Metropolitano, y después el equipo de Diego Simeone viajará para enfrentarse al Stuttgart el miércoles 9 de diciembre,

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en la Liga de Campeones de Europa, mientras que los hombres de Manuel Pellegrini (Real Betis) se enfrentan al Como, que cuenta con Cesc Fàbregas, en el estadio de La Cartuja ese mismo día.

El parón internacional: la pesadilla del Barcelona

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No cabe duda de que el actual parón internacional no ha sido nada cómodo para el Fútbol Club Barcelona, pues mientras el director técnico Hansi Flick esperaba aprovechar este periodo para dar descanso a algunos jugadores titulares antes de afrontar un apretado final de año, el técnico alemán se encuentra ahora con dos nuevos problemas.

Según el portal "Foot Mercato", el primero tiene que ver con Frenkie de Jong, pues tras su regreso de una larga ausencia a causa de su lesión de rodilla durante el Mundial, el centrocampista neerlandés se vio obligado a abandonar la concentración de la selección nacional.

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Aunque el seleccionador de los Países Bajos, Xavi Hernández, solo mencionó dolores de espalda tras la victoria sobre Grecia, la Federación Neerlandesa acabó anunciando que su jugador no viajaría a Berlín para enfrentarse a Alemania el lunes. Según el diario "As", el jugador del Barcelona sufre en realidad dolores en el muslo.

En el Barcelona reina un clima de incertidumbre, pues según el diario "Sport", Frenkie de Jong será sometido el próximo lunes a un reconocimiento médico por parte del cuerpo médico del club catalán, que decidirá si son necesarias más pruebas.

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De Jong se pierde el partido ante el Villarreal

Una cosa es segura hasta ahora: el jugador neerlandés descansará esta semana, y es casi imposible que participe en el partido del equipo contra el Villarreal en el estadio Camp Nou.

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La naturaleza de su lesión, en una zona muy delicada, lleva al Barcelona a extremar las precauciones. Sobre todo teniendo en cuenta que el exjugador del Ajax acaba de regresar de una lesión, y es evidente que Hansi Flick no quiere arriesgar a su centrocampista.

El Barcelona no entiende la decisión de Brasil

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Mientras tanto, la situación de Raphinha genera cierta tensión en Cataluña. Tras su expulsión durante la derrota de Brasil por 2-3 ante Japón, junto a Carlo Ancelotti, a raíz de sus airadas protestas por el último gol japonés, el delantero del Barcelona es castigado con la suspensión automática para el segundo amistoso de la selección brasileña contra Singapur el martes.

Es lógico que el Fútbol Club Barcelona espere el regreso anticipado de su jugador para poder preparar de la mejor manera posible la reanudación de los partidos. Pero la Confederación Brasileña de Fútbol decidió lo contrario.

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Rodrigo Caetano, coordinador ejecutivo general de las selecciones nacionales masculinas de Brasil, explicó: "Raphinha se queda. En principio, se queda con nosotros... Su marcha no tiene sentido, es uno de nuestros líderes".