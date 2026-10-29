Continúan las reacciones tras la implicación del francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, en una gran crisis con China, cuyos efectos negativos se han extendido a muchas otras partes.

El origen de la crisis se remonta a una entrevista en la que Mbappé afirmó que una de sus imágenes satíricas favoritas es un montaje de su rostro sobre el de un "dictador chino", en clara alusión -sin mencionar el nombre- al antiguo líder Mao Zedong.

Por su parte, Xavier Bosch, escritor, periodista y novelista español de origen catalán, analizó la situación de Kylian Mbappé, señalando su implicación en numerosos problemas.

Bosch publicó hoy jueves un artículo en el diario "Mundo Deportivo" bajo el título: "Kylian Mbappé se mete entre las crisis de Ceuta, los catalanes y China".

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El texto del artículo fue el siguiente:

¡Vaya serie de conflictos diplomáticos y problemas políticos en los que Mbappé se ha visto implicado durante los dos últimos meses! Y de forma casi involuntaria, igual que marcó su célebre gol en el estadio Camp Nou, el francés se encontró en un verdadero aprieto con China y con un grupo de patrocinadores chinos.

No solo se vieron perjudicados su imagen y su cuenta bancaria, sino que también puso en riesgo importantes ingresos del Real Madrid y de la propia Liga española.

Y todo ello por una imagen satírica que ni siquiera creó él, sino que simplemente dijo que era la imagen que le parecía más graciosa. El humor reside en la imagen y en la reacción, pero lo que caracteriza a los regímenes totalitarios es que no aceptan que se les califique de totalitarios, y además carecen de sentido del humor.

Y hasta el momento, ni siquiera las rápidas disculpas de Mbappé, del Real Madrid y de Tebas han logrado calmar la reacción china.

Pero cuando Mbappé, acompañado de Konaté y Vinícius, vistió parcialmente una camiseta en la que se leía "Todos somos Ceuta" en solidaridad con Ceuta, tuvo que abordar la polémica existente.

Aclaró que se siente solidario con el pueblo de Ceuta, y que no está en su contra, sino que solo quiso mostrar su apoyo a los inmigrantes que perdieron la vida.

Luego se presentó como neutral, declarando que antes de ser futbolista es un ser humano, y que prefiere no diferenciar entre los distintos casos de sufrimiento.

Entre un desliz y otro, Chendo (directivo del Real Madrid) le explicó que a los catalanes se les llama "polacos", en una lección introductoria sobre la catalanofobia.

Parece que este año será intenso para Kylian, pues además de sus años sin conquistar ningún título con el Real Madrid, Kane ganó el Balón de Oro, y la afición del Bernabéu le dedica silbidos cuando comete un error.

Un jugador que marca 14 goles en 12 partidos, y luego le lanzan silbidos... ¡Vaya un material jugoso para la sátira!