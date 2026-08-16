Entre bastidores en las últimas horas: ¿qué separa al Barcelona y al Manchester City de cerrar el fichaje de Rodri?

Continúa la negociación entre el Barcelona y el Manchester City por el traspaso de Rodri, y tras la última oferta que presentó el club catalán el pasado viernes, las posturas de ambas partes se han acercado considerablemente, en medio de expectativas de alcanzar un acuerdo definitivo en los próximos días.

Trabajan para cerrar la operación tanto el portugués Deco, director deportivo del Barcelona, como su homólogo y compatriota en el Manchester City, Hugo Viana.

Según el diario español "Marca", la última oferta oficial que presentó el Barcelona, tras varias propuestas verbales, alcanzó los 70 millones de euros incluyendo la parte fija y la variable, con 60 millones de euros fijos y otros 10 millones en forma de primas e incentivos.

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Pero el Manchester City no aceptó la oferta y se aferra a conseguir 80 millones de euros incluyendo la parte fija y las variables. De este modo, solo 10 millones de euros separan a ambas partes de alcanzar un acuerdo definitivo, lo que explica el clima de optimismo que impera dentro de los dos clubes sobre la posibilidad de cerrar la operación.

El asunto sigue ligado a la disposición de cada parte a hacer una concesión adicional para cerrar las negociaciones.

Está previsto que las negociaciones entre ambos clubes continúen, a pesar de la dificultad del domingo debido al compromiso de ambas partes con sus partidos. Pero en caso de no alcanzar un acuerdo hoy, ambas partes confían en la posibilidad de resolver la operación mañana lunes, según "Marca".

Las negociaciones entre el Barcelona y el Manchester City comenzaron después de que Rodri anunciara su deseo de incorporarse al club catalán, rechazando la oferta del Real Madrid.