Pedro Sousa, director ejecutivo del diario portugués "Record", reveló entretelones sorprendentes detrás de la crisis entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, después de que este lo relegara al banquillo en el último partido ante Noruega.

Ronaldo presenció la victoria de Portugal sobre Noruega por 2-1 en la Liga de Naciones de la UEFA desde el banquillo, apenas unos días después de haber jugado 65 minutos ante Gales.

Sousa aseguró que el capitán del Al Nassr realizó grandes esfuerzos para garantizar que el técnico asumiera la responsabilidad de dirigir a la selección, antes de que las cosas cambiaran de forma distinta a lo que ambas partes habían acordado anteriormente.

Sousa explicó que Ronaldo y Jesus alcanzaron un entendimiento mutuo el pasado agosto, antes del anuncio de la convocatoria, que consistía en regular la participación de la estrella portuguesa durante el próximo periodo y no contar con él en todos los partidos, en el marco de un acuerdo que tuviera en cuenta las circunstancias del jugador y su futuro internacional.

Según las declaraciones de Sousa a través de la cadena portuguesa "Now Canal", el acuerdo no era un plan oficial anunciado, sino un entendimiento entre ambas partes sobre los partidos en los que participaría Ronaldo, ya que acordaron que disputaría cuatro encuentros concretos durante ese periodo, y que reevaluarían la situación más adelante para determinar la posibilidad de su regreso a la selección el próximo noviembre.

Sin embargo, Sousa señaló que Jesus comenzó a gestionar las cosas de manera diferente a lo que se había acordado previamente, y consideró que el entrenador está obligado a aclarar las razones de este cambio, especialmente si quiere hablar de la naturaleza del entendimiento que tuvo con Ronaldo antes del anuncio de la convocatoria, en alusión a la existencia de una diferencia entre lo que se acordó y lo que realmente ocurrió.

Añadió que Jesus prometió a Ronaldo darle la oportunidad de jugar durante 30 minutos, pero no cumplió esta promesa, lo que despertó interrogantes sobre la forma de gestionar el acuerdo entre ambas partes, sobre todo teniendo en cuenta que el jugador había contribuido, según el relato de Sousa, a apoyar la llegada del entrenador a su cargo actual con la selección portuguesa.

Sousa recalcó que el entendimiento entre Ronaldo y Jesus se basaba en fijar un número de partidos en los que participaría el jugador, aplazando para más adelante la decisión sobre su presencia en la concentración de noviembre, y afirmó que lo ocurrido no coincide con la idea que ambas partes plantearon en agosto, y que cambiar el acuerdo de esta manera no parece algo agradable.

Cabe destacar que Ronaldo se negó a permanecer en el campo tras el pitido final y se dirigió directamente hacia el vestuario, mientras que todos los miembros de la selección y los jugadores esperaron para saludar a la afición.