¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Entre bastidores: ¿cómo apartaron los jugadores del Al-Ahly al director deportivo?

Al Ahli vs Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
1ª División
Arabia Saudita

«El Raqi» anunció la destitución de Rui Pedro. ¿Por qué

Diversos informes de prensa han revelado los entresijos de la destitución del portugués Rui Pedro Braz de su cargo como director deportivo del Al-Ahli saudí durante las últimas horas.

El Al-Ahli anunció ayer, jueves, la destitución de Rui Pedro de su cargo como director deportivo del club, con el nombramiento de su asistente Osama Hawsawi en su lugar.

Entradas para los partidos de la Liga Roshn saudí¡Compra tu entrada ahora!

Los canales "Thmanyah", que retransmiten la liga saudí, señalaron que la destitución de Rui Pedro de su cargo como director deportivo del Al-Ahli se produjo tras una reunión que los jugadores mantuvieron con la dirección ejecutiva.

La reunión tuvo lugar después de la derrota que sufrió el Al-Ahli en el clásico ante su rival tradicional, el Al-Hilal, por un resultado de 0-3, el pasado martes, en el estadio Kingdom Arena, en la tercera jornada de la Liga Roshn.

1ª División
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
1ª División
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Cabe recordar que Rui Pedro asumió el cargo de director deportivo en el Al-Ahli desde el pasado mes de octubre, después de haber ocupado el mismo puesto en el club portugués Benfica entre los años 2021 y 2025.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google