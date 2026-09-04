Entre bastidores: ¿cómo apartaron los jugadores del Al-Ahly al director deportivo?

Diversos informes de prensa han revelado los entresijos de la destitución del portugués Rui Pedro Braz de su cargo como director deportivo del Al-Ahli saudí durante las últimas horas.

El Al-Ahli anunció ayer, jueves, la destitución de Rui Pedro de su cargo como director deportivo del club, con el nombramiento de su asistente Osama Hawsawi en su lugar.

Los canales "Thmanyah", que retransmiten la liga saudí, señalaron que la destitución de Rui Pedro de su cargo como director deportivo del Al-Ahli se produjo tras una reunión que los jugadores mantuvieron con la dirección ejecutiva.

La reunión tuvo lugar después de la derrota que sufrió el Al-Ahli en el clásico ante su rival tradicional, el Al-Hilal, por un resultado de 0-3, el pasado martes, en el estadio Kingdom Arena, en la tercera jornada de la Liga Roshn.

Cabe recordar que Rui Pedro asumió el cargo de director deportivo en el Al-Ahli desde el pasado mes de octubre, después de haber ocupado el mismo puesto en el club portugués Benfica entre los años 2021 y 2025.