Entre amarilla y roja: la última palabra del comité de árbitros sobre la polémica acción de Mbappé con el defensa del Valencia

El Comité Técnico de Árbitros de España zanjó la polémica en torno a la entrada de Pablo Maffeo, jugador del Valencia, sobre Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, durante el encuentro que enfrentó a ambos equipos en el estadio de Mestalla el pasado sábado, después de respaldar la decisión del árbitro Alejandro Hernández Hernández de limitarse a mostrar la tarjeta amarilla al defensa del conjunto che, pese a las reclamaciones del banquillo del cuadro merengue, que pedía su expulsión.

La jugada había provocado amplias protestas por parte de los jugadores del Real Madrid, que consideraron que la entrada de Maffeo privó a Mbappé de una ocasión clara de gol, mientras que un sector de la afición del Valencia entendía que el contacto no merecía ni siquiera la señalización de una falta, antes de que el Comité Técnico de Árbitros interviniera para aclarar la interpretación arbitral de la acción y confirmar el acierto de la decisión del colegiado del partido.

El Real Madrid logró una victoria por tres goles a cero sobre el Valencia en el estadio de Mestalla, en el marco de la jornada duodécima de LaLiga española, pero la polémica arbitral sobre la entrada de Maffeo a Mbappé se produjo antes del primer gol, luego de que los jugadores del conjunto merengue se mostraran sorprendidos de que el árbitro se limitara a mostrar la tarjeta amarilla.

El programa «Tiempo de Revisión», a través de la página oficial de la Federación Española en «X», puso el foco sobre la acción durante su episodio emitido este martes, y planteó una pregunta sobre la sanción adecuada para la entrada de Maffeo a Mbappé, antes de ofrecer la interpretación que adoptó el Comité Técnico de Árbitros, confirmando que la decisión correcta era señalar un tiro libre directo y mostrar la tarjeta amarilla.

El Comité Técnico de Árbitros explicó, según recogió la web de la emisora «Cadena SER», que el delantero y el defensa disputaron un balón aéreo, pero señaló que Maffeo empujó a Mbappé por la espalda y lo derribó, lo que obligaba a señalar una falta en su contra.

Por el contrario, el comité consideró que las condiciones para la expulsión por impedir una ocasión clara de gol no se cumplían en este caso, porque Mbappé no tenía el control del balón en el momento de la entrada y, por tanto, no había motivo para mostrar la tarjeta roja al defensa del Valencia.

En virtud de esta interpretación, el comité entendió que la entrada de Maffeo impidió un ataque prometedor del Real Madrid, lo que justifica que viera la tarjeta amarilla, poniendo así fin a la polémica sobre la decisión del árbitro Alejandro Hernández Hernández, que contó con el respaldo del comité técnico pese a las protestas del cuadro merengue y las distintas opiniones sobre la jugada.