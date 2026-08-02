El futuro de Firas Al Buraikan se ha convertido en uno de los asuntos más candentes dentro del Al Ahli saudí, no por el deseo del jugador de marcharse, sino por las circunstancias que rodean al club en la actualidad, las cuales podrían convertir a una de sus estrellas más importantes en un objetivo tentador para los rivales en cualquier momento.

Durante el pasado mercado de fichajes invernal, el nombre de Al Buraikan fue ofrecido al Al Hilal saudí, pero la dirección del club prefirió no cerrar el acuerdo en aquel entonces por falta del presupuesto necesario, pese a que varios responsables estaban convencidos del potencial del delantero del Al Ahli.

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La cláusula de rescisión cambia la ecuación

Firas Al Buraikan cuenta con una cláusula de rescisión en su contrato que asciende a 45 millones de riales, una cifra que no parece imposible para clubes con gran poder económico, especialmente si consideran que el jugador representa una incorporación técnica real para su proyecto.

Y con los rumores que circulan actualmente sobre la posibilidad de que el Al Hilal vuelva a moverse, junto al interés del Al Qadisiya, el asunto de Al Buraikan podría convertirse en uno de los grandes titulares del mercado si algún club decide pagar el valor de la cláusula de rescisión.

El Al Ahli, obligado a actuar

El problema para el Al Ahli no radica en la existencia de interés por el jugador, algo natural con cualquier estrella destacada, sino que la verdadera crisis reside en la inestabilidad que vive el club últimamente, ya sea a nivel del cuerpo técnico o del ambiente directivo, lo que podría dar a otros clubes la oportunidad de intentar aprovechar la situación.

Por ello, la dirección del Al Ahli está obligada a cerrar este asunto rápidamente, ya sea renovando la confianza en el jugador y otorgándole un papel más importante dentro del nuevo proyecto, o confirmando claramente su apuesta por él, porque mantener la incertidumbre convertiría a Al Buraikan en una especie de bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento, especialmente con la cercanía del inicio de la nueva temporada.