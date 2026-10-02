Entre Al Hamdan y Al Buraikan: ¿quién liderará el ataque de la selección de Arabia Saudí ante Qatar?

El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, ha decidido quién será el jugador que lidere la línea de ataque en el esperado partido contra Qatar en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección saudí se enfrenta a su homóloga qatarí, hoy sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en las semifinales del torneo del Golfo.

El diario saudí "Al-Riyadiah" informó de que Donis ha optado por alinear a su jugador Firas Al-Buraikan en la posición de delantero ante la selección qatarí, en detrimento de Abdullah Al-Hamdan, que fue titular en el último encuentro contra Irak.

Y pese a que Al-Hamdan marcó un gol en la portería de Irak, la balanza del técnico griego se inclinó por Al-Buraikan, autor de un doblete en la portería de Omán, el único partido que disputó como titular en el Golfo 27.

A excepción de Al-Buraikan, Donis no ha decidido ningún otro jugador del once inicial hasta el momento, según el diario, ya que durante los últimos días ha trabajado en probar a más de un jugador en todas las posiciones.

Está previsto que el seleccionador saudí cierre la alineación definitiva que disputará la cumbre del Golfo durante la reunión técnica que mantendrá con los jugadores al mediodía de hoy sábado, pocas horas antes del partido.

Arabia Saudí busca mantener su buen momento en el "Golfo 27", después de haber logrado el pleno de puntos en la fase de grupos, con 3 victorias sobre Kuwait, Omán e Irak, sin que su portería haya encajado ningún gol hasta ahora.