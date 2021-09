El duelo entre el Millonario y el Xeneize de la 14° fecha se jugará con un aforo del 50% habilitado en el Monumental.

Es oficial la vuelta del público a los estadios del fútbol argentino y el regreso se dará nada más y nada menos que en la fecha del Superclásico entre River y Boca. Según confirmó la ministra de Salud, el duelo en el Monumental de la fecha 14 del Torneo de la Liga Profesional se disputará con un aforo habilitado del 50% de la capacidad del estadio y los hinchas del Millonario ya palpitan el retorno a casa después de más de un año y medio: el último partido al que pudieron acceder fue el 29 de febrero de 2020, frente a Defensa y Justicia, por la anteúltima fecha de la Superliga.

Si bien aún no hubo anuncios formales, es un hecho que el duelo del domingo 3 de octubre a las 17 se disputará sólo con la presencia de hinchas locales y en Núñez ya llevaban un tiempo preparando el operativo para el expendio de los tickets.

¿CÓMO SERÁ LA VENTA DE ENTRADAS PARA EL SUPERCLÁSICO?

Pocos días después de que la AFA anunciara la suspensión total de la actividad en el fútbol argentino, a comienzos de marzo del año pasado, la dirigencia de River lanzó la renovación de los abonos anuales, que finalmente nunca pudieron utilizarse. Entre la falta de certezas sobre la vuelta de la actividad y el fuerte aumento de los precios, finalmente alrededor 45 mil personas reservaron Tu Lugar en el Monumental y serán quienes tendrán la prioridad para conseguir entradas para el Superclásico.

Al estar habilitada sólo la mitad de la capacidad del estadio, serán 35 mil los lugares disponibles para el duelo contra Boca, por lo que no todos los abonados podrán acceder al estadio: si bien aún no está confirmado, la idea de la dirigencia es habilitar una web para que se anoten los interesados en asistir al partido y luego realizar un sorteo entre ellos. Luego, quienes no hayan sido beneficiados tendrán prioridad para conseguir tickets en el próximo partido como local.

Por el momento no hay precisiones sobre cómo será el protocolo sanitario a aplicar, aunque se estima que -tal como ocurrió en el partido de la Selección contra Bolivia- no se pedirá PCR negativo ni carnet de vacunación.

¿CUÁNDO SALEN LAS ENTRADAS PARA EL SUPERCLÁSICO?

Por el momento no hay precisiones respecto a la fecha de la venta de entradas, debido a que aún no se realizaron las reuniones pertinentes con los organismos de seguridad.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS PARA EL SUPERCLÁSICO

Con los abonos pagos desde hace un año y medio y tras haber tenido que continuar abonando la cuota social durante todo este tiempo en el que no se pudo acceder al estadio, se da por descontado que los hinchas beneficiados en el sorteo no deberán pagar ningún tipo de adicional para conseguir su localidad.