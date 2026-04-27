Entradas para el Al-Hilal vs Al-Nassr: fechas del derbi de Riad, precios y más

Al-Hilal y Al-Nassr se verán las caras de nuevo en la vuelta de la jornada 32, el 12 de mayo de 2026 en el Al-Awwal Park de Riad. Este partido podría definir el título de la Liga Profesional Saudí.

Al-Hilal, el club más laureado de Asia con 66 títulos, llega con su tradición de éxito.

Enfrente, con sus colores amarillo y azul, Al-Nassr —impulsado por estrellas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y Talisca— ha cambiado la liga y busca el título con nueva ambición.

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¿Cuándo es el Al-Hilal vs Al-Nassr?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Jueves 7 de mayo de 2026,

20:00 (hora de Riad) Al-Nassr vs Al-Hilal (Derbi de Riad) Al-Awwal Park, Riad, Arabia Saudí Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al-Hilal vs Al-Nassr?

Al ser un partido de gran demanda, se agotan rápido, a veces semanas antes.

Para aumentar tus opciones de conseguir una entrada en el Kingdom Arena, los canales oficiales, como la web del Al-Hilal o la de la Liga Profesional Saudí, son la primera opción.

Si se agotan, aún puedes revisar plataformas secundarias como StubHub, donde suelen aparecer desde 269 SAR.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Hilal vs Al-Nassr?

El precio varía según ubicación, demanda y momento de la compra.

Según la información más reciente, en StubHub están disponibles desde solo 269 SAR con todos los gastos incluidos. Es una oportunidad increíble para presenciar una de las rivalidades más apasionantes del fútbol sin arruinarse. Sin embargo, los precios pueden dispararse drásticamente en el caso de los asientos premium o los paquetes VIP.

Para conseguir las más baratas, compra cuanto antes, pues suelen agotarse primero.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el Al-Hilal vs Al-Nassr?

Para un evento de esta magnitud, las fechas de venta general del club o de la liga suelen anunciarse con mucha antelación, y las entradas suelen agotarse casi de inmediato.

Las entradas ya se revenden en plataformas como StubHub. Quienes quieran asistir solo pueden comprarlas en esas plataformas de reventa verificadas.

¿Qué esperar del Al-Hilal frente al Al-Nassr?

El derbi de Riad entre Al-Hilal y Al-Nassr es uno de los duelos más intensos de la Liga Profesional Saudí y clave para el orgullo y la clasificación.

Históricamente Al-Hilal ha dominado, aunque en las últimas temporadas Al-Nassr ha acortado distancias y la rivalidad se ha equilibrado. Sus duelos son intensos, físicos y tácticos, donde el control del centro del campo y la disciplina defensiva resultan decisivos.

La mirada estará puesta en las estrellas, sobre todo en la amenaza ofensiva de Al-Nassr liderada por Cristiano Ronaldo, decisivo en los momentos clave. Al-Hilal responde con una plantilla amplia y bien organizada, conocida por su juego de pases fluido, su juego por las bandas y su definición letal.

Fuera del terreno de juego, el ambiente y la pasión de la grada, repleta de aficionados entregados y bajo los focos de los medios, elevan aún más la presión y garantizan un espectáculo cargado de emoción.