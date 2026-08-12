Con asistencias récord en el torneo y una audiencia global que superó los 400 millones, el impacto del fútbol femenino se ha trasladado de lleno al ámbito doméstico.

Con el inicio de la temporada 2026/27 de la Barclays Women’s Super League (WSL), el interés de los aficionados y la asistencia a los estadios están en máximos históricos.

GOAL te muestra cómo conseguir entradas para los partidos de la WSL en la temporada 2026/27, incluido dónde comprarlas y los precios estimados.

¿Cómo comprar entradas para partidos de la Women’s Super League (WSL)?

El método más fiable y económico para comprar entradas de la WSL es hacerlo directamente a través de los portales oficiales de venta de entradas de los clubes.

Se recomienda encarecidamente consultar con regularidad las webs de los clubes para estar al tanto de los periodos de venta y de las nuevas tandas disponibles para socios.

Las entradas para partidos sueltos y los abonos de temporada están fácilmente disponibles para la mayoría de los clubes de la WSL, aunque comprar con antelación es esencial para los encuentros más destacados, los derbis locales y los partidos con aspirantes al título.

Varias iniciativas clave en los estadios siguen mejorando la experiencia de día de partido para la campaña 2026/27:

Arsenal Women: disputará el 100% de sus 13 partidos en casa de la WSL en el Emirates Stadium, con entradas individuales y también paquetes para varios encuentros.

disputará el 100% de sus 13 partidos en casa de la WSL en el Emirates Stadium, con entradas individuales y también paquetes para varios encuentros. Everton Women: disputará sus partidos de casa de la WSL en el histórico Goodison Park, creando una sede permanente de referencia en Merseyside.

disputará sus partidos de casa de la WSL en el histórico Goodison Park, creando una sede permanente de referencia en Merseyside. Chelsea Women: acogerá los grandes partidos en Stamford Bridge, además de algunos encuentros seleccionados en Kingsmeadow.

acogerá los grandes partidos en Stamford Bridge, además de algunos encuentros seleccionados en Kingsmeadow. Liverpool Women: disputará los grandes duelos de liga en Anfield.

Si se agotan las localidades asignadas por los clubes oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen opciones de reventa entre aficionados para los partidos de mayor demanda. Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la web en la que compres.

¿Cuánto cuestan las entradas para partidos de la Women’s Super League?

Echa un vistazo a los precios medios de los abonos para adultos y de las entradas en día de partido para la próxima temporada 2025/26:

Club Abono de temporada Entrada Arsenal 140 £ - 360 £ 13,50 £ - 90 £ Aston Villa 80 £ - 110 £ 10 £ - 20 £ Birmingham City 75 £ - 95 £ 10 £ - 15 £ Brighton & Hove Albion 95 £ - 120 £ 10 £ - 18 £ Charlton Athletic 75 £ - 95 £ 10 £ - 15 £ Chelsea 70 £ - 130 £ 12 £ - 40 £ Crystal Palace 80 £ - 100 £ 10 £ - 18 £ Everton 100 £ - 120 £ 10 £ - 20 £ Liverpool 75 £ - 100 £ 10 £ - 25 £ London City Lionesses 85 £ - 110 £ 10 £ - 18 £ Manchester City 85 £ - 105 £ 14 £ - 35 £ Manchester United 85 £ - 110 £ 12 £ - 25 £ Tottenham Hotspur 90 £ - 125 £ 10 £ - 22 £ West Ham United 75 £ - 90 £ 10 £ - 18 £

¿Cómo puedo ver o seguir en streaming los partidos de la Women’s Super League?

La nueva campaña de la WSL será la primera de un nuevo acuerdo de retransmisión de cinco años compartido entre Sky Sports y la BBC, que se cerró el pasado octubre. Se entiende que Sky emitirá el 90% de los partidos en directo.

También puedes seguir toda la acción en NOW y en la app de Sky Sports. NOW es un servicio de streaming instantáneo que ofrece acceso a todos los canales de Sky Sports, a todas las emisiones de Sky Sports+ y mucho más. Es una aplicación, por lo que los clientes pueden registrarse y empezar a ver contenido al instante en más de 60 dispositivos. Las suscripciones deportivas de NOW también dan acceso a todas las emisiones en directo de Sky Sports+, así como a documentales de Sky Sports y a una selección de repeticiones y resúmenes a la carta durante el periodo de suscripción. Los distintos paquetes de suscripción son los siguientes: suscripción Saver de 6 meses (26 £ al mes, permanencia mínima de 6 meses) y suscripción de un día (14,99 £, pago único). La suscripción deportiva de un día de NOW comienza inmediatamente después de la compra y dura 24 horas. Suscripción mensual flexible (29,99 £ al mes, durante 6 meses). Puedes cancelarla en cualquier momento.