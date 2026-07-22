Entrada sorpresa... Al-Qadisiyah compite con Al-Hilal por su sexto fichaje del verano

El Al-Qadisiyah entró en competencia con el Al-Hilal para impedirle cerrar su sexto fichaje durante el actual mercado de fichajes de verano.

El Al-Hilal había fichado oficialmente a 5 jugadores, que son Mohammed Al-Owais, Sabri Dahl, Nawaf Al-Habashi, Abdullah Al-Enezi y Mohammed Al-Sarnoukh.

Según informes periodísticos anteriores, el Al-Hilal tenía como objetivo fichar a un sexto jugador saudí, Mohammed Mahzari, lateral del Al-Taawoun.

Sin embargo, el periodista saudí Ahmed Al-Ajlan confirmó que el Al-Hilal podría perder esa operación, después de que el Al-Qadisiyah entrara en negociaciones avanzadas con el Al-Taawoun para fichar al lateral derecho saudí.

Algunos informes habían revelado desavenencias entre las directivas del Al-Hilal y del Al-Taawoun en torno al fichaje de Mahzari, debido a las exageradas exigencias económicas de este último.

El Al-Hilal ya había fichado a un nuevo lateral derecho en el actual mercado de verano, Mohammed Al-Sarnoukh, procedente del Al-Fateh.

Mahzari es considerado uno de los jugadores destacados del fútbol saudí, hasta el punto de que se unió a la selección absoluta el pasado mes de marzo para enfrentarse a Serbia, aunque no entró en la lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026.

Durante la pasada temporada, el jugador de 24 años disputó 35 partidos con el Al-Taawoun en la Liga Saudí y la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, en los que consiguió marcar un gol y dar dos asistencias.