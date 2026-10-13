Entrada salvaje: el Lille amenaza con acudir a los tribunales tras la rotura del ligamento cruzado de su estrella

En un suceso que ha sacudido los cimientos de la liga francesa y ha reavivado el debate sobre la protección de los futbolistas y la tecnología de video, el Lille francés estudia recurrir a la vía judicial tras la escalofriante lesión que sufrió su defensa portugués Tiago Santos y que podría acabar con toda su temporada.

El Lille anunció en un comunicado oficial que está estudiando emprender todas las acciones legales disponibles después de que su defensa, de 24 años, sufriera una rotura del ligamento cruzado anterior y una rotura del menisco de su rodilla derecha, a raíz de una entrada violenta y descontrolada del centrocampista del Le Havre Amir Richardson durante la primera mitad del partido que enfrentó a ambos equipos el sábado y que terminó con victoria del Lille por un gol a cero.

El club confirmó que el jugador fue retirado del campo en camilla en estado de shock, y señaló que el árbitro se limitó a señalar falta en la acción sin mostrar ninguna tarjeta a Richardson, algo que el Lille consideró una decisión catastrófica que no se corresponde con la gravedad de una entrada que merecía la expulsión directa.

Por este motivo, el club solicitó a la Liga de Fútbol Profesional francesa que remitiera el caso al comité de disciplina, y pidió también una aclaración oficial sobre el proceso de revisión por video que llevaron a cabo los árbitros del encuentro y cómo no se intervino para corregir la decisión.

El Lille subrayó en su comunicado que se reserva todos sus derechos legales: "El Lille está estudiando todas las vías legales posibles y se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal necesaria para obtener una compensación por sus pérdidas".

Y añadió: "El club apoyará a Tiago en cualquier paso que decida dar para defender sus derechos. El Lille respeta a todos los demás clubes de la liga francesa y espera el mismo respeto a cambio".

Esta lesión supone un duro golpe para el defensa portugués, que ya había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en 2024, y también un golpe doloroso para el Lille, segundo clasificado de la liga francesa, que se prepara para un enfrentamiento decisivo ante el Arsenal en Londres en la Champions League.







