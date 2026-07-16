Entrada para la final del Mundial: hasta 30 000 euros

Tras la clasificación de España para la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la ilusión de los aficionados se ha topado con precios de entrada récord.

Los precios anunciados en la plataforma oficial de la FIFA han provocado indignación, incluso en la Federación Española, según el diario «AS».

Según la plataforma, la entrada más barata ronda los 6.400 euros y las experiencias VIP llegan a 30.000 euros, cifras muy superiores a los precios iniciales por la alta demanda y los sistemas dinámicos de venta y reventa.

El presidente de la RFEF, Rafael Lozano, lo criticó en Cadena SER: «La entrada más barata para la final ronda los 4.000 dólares y, como los billetes de avión, su precio varía sin cesar. Es lamentable e inaceptable; muchos aficionados de clase media y baja hacen un esfuerzo enorme para ir».

A ello se suman el vuelo directo Madrid-Nueva York, por encima de 1.100 euros, y dos noches de hotel cercano al estadio, desde 1.000 euros, sin contar transporte, comidas y seguro.

En total, el viaje puede superar los 8.000 euros por persona, sin lujos, y convierte un evento popular en un privilegio para pocos.

Algunas agencias, como Viajarxmenos, ofrecen paquetes de 8.900 euros por persona que incluyen vuelo de ida y vuelta, traslado al estadio, entrada oficial, seguro y asistencia. un precio que refleja la inflación que afecta al partido más importante del fútbol.