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Julian AlvarezGetty Images

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Entorno de Álvarez: el Atlético ofrecerá a Julián al Barcelona en enero

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El mercado de fichajes ha terminado, pero el nombre de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, sigue acaparando gran atención en el panorama deportivo.

El diario Sport señaló que las declaraciones del periodista José Álvarez, en el programa El Chiringuito, reavivaron un escenario apasionante, ya que el Barcelona podría contar con un margen en las reglas del fair play financiero que le permitiría incorporar al jugador, mientras que el Atlético podría verse obligado a ponerlo a la venta el próximo mes de enero, en una situación que el entorno del jugador, según la información que circula, considera que se ha vuelto insostenible.

El periodista español confirmó durante la emisión en directo que recibió un mensaje claro del entorno de Julián Álvarez.

Y recalcó: «La idea que transmite el entorno de Álvarez es determinante, que no quiere volver a jugar en el Atlético de Madrid. La situación se volverá insostenible de aquí a enero. El entorno de Julián cree que el Atlético es quien ofrecerá a Julián al Barcelona en el mercado invernal».

Según esta versión, el Atlético de Madrid podría verse obligado a llamar al Barcelona y preguntarle: «¿Lo queréis?».

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Se cree que la presión que rodea al jugador, los silbidos semanales y el agotamiento psicológico que sufre Álvarez han llevado la situación a un punto crítico.

José Álvarez explicó que el jugador será silbado cada semana y que no tendrá ganas de continuar en el Atlético de Madrid, algo que podría empujar al club madrileño a venderlo para obtener el dinero necesario para cerrar sus propios fichajes.

El periodista incluso insinuó la posibilidad de un giro llamativo, al afirmar: «De aquí a enero, estad atentos a la posibilidad de que sea el Atlético quien levante el teléfono, porque la situación será insostenible».

Hay otro elemento importante en la versión de José Álvarez, que consiste en la aparición de nuevas partes que han entrado en la operación, personas con vínculos con ambos clubes y que podrían influir en el rumbo de la negociación.

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