«Entonces tienen grandes problemas»: Toni Kroos señala la gran debilidad del FC Barcelona

En su pódcast 'Einfach mal Luppen', que presenta junto a su hermano Felix, Kroos criticó con discreción las dos últimas actuaciones de los catalanes ante el PSG y el Real Madrid.

En el Clásico del pasado fin de semana, por ejemplo, cuando el Barça sufrió su primera derrota en LaLiga al caer 1-2, los blancos lograron «que precisamente los mejores jugadores del Barcelona no se sintieran cómodos, no entraran en racha y cometieran errores que normalmente no cometen», según Kroos.

Su análisis: «Cuando el Barcelona pasa un tiempo sin lograr controlar el juego, no defiende bien. Si no consigue imponerse con la presión, tiene grandes problemas ante los cambios de orientación o los balones en profundidad. El partido contra el París también lo demostró. Entonces tiene grandes problemas, porque sigue defendiendo de forma muy arriesgada».

Al mismo tiempo, Kroos elogió el planteamiento táctico de ambos rivales. Al exfutbolista le sorprendieron especialmente para bien su antiguo club, el Real Madrid, y su entrenador, Jose Mourinho. «Creo, y esto es un elogio muy claro a Mourinho, que el Real Madrid se preparó de forma excelente para enfrentarse al Barcelona, especialmente sin balón».

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¿Qué posición ocupa el Real Madrid en la clasificación de LaLiga?

Ante un Barça que hasta entonces seguía invicto en la competición, los madrileños ofrecieron una actuación «muy valiente» en la que incluso podrían haber conseguido más. «Con balón, el Real Madrid habría tenido muchas más oportunidades de hacerles aún más daño», ya que los catalanes sufrieron bastante por momentos cuando no tenían la posesión.

Según Kroos, esa fue también la principal diferencia respecto a los últimos enfrentamientos, en los que el Barcelona había llevado casi siempre la mejor parte. «Por supuesto, tuvieron fases en las que se limitaron a defender. Tras el empate, todos habrían firmado el 1-1. Pero creo que durante 60 o 65 minutos hicieron un partido sin balón muy valiente, con esta idea: "Vale, no vamos a encerrarnos aquí; vamos a presionar arriba". Cada vez que el Barcelona jugaba hacia atrás, salían a presionar con valentía. Eso no había ocurrido en los últimos Clásicos. En aquellos partidos se pasaron todo el tiempo corriendo detrás del balón y encajaron un gol tras otro», afirmó.

Con esta ajustada victoria, el Real Madrid se situó a solo tres puntos de los catalanes en la clasificación. El Barcelona sigue líder con 27 puntos en diez partidos, mientras que el Atlético de Madrid, rival ciudadano de los blancos, ocupa el segundo puesto empatado a puntos con ellos.