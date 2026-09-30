En un programa del canal de televisión francés Canal+, emitido el miércoles en honor a su 40º cumpleaños, Giroud recordó en una charla distendida enero de 2018.

Como había quedado relegado a un segundo plano en el Arsenal y temía por su puesto de titular en la selección francesa para el Mundial del verano de 2018, Giroud buscó una salida en el mercado de invierno. Una opción era el BVB, que mostró interés en el delantero, entonces de 31 años.

Sin embargo, a finales de enero de 2018 su esposa Jen dio a luz al tercero de sus cuatro hijos en común, su hijo Aaron, y por eso se opuso tajantemente a una mudanza. «Olvídalo», pensó entonces Giroud sobre un fichaje por el Borussia. «Ella (su esposa Jen, n. de la redacción) me dijo: “Si ahora me llevas a otro país, a Alemania... y encima a Dortmund... entonces te mato”», contó entre risas el delantero, que actualmente juega en el Lille, al recordar la advertencia de su mujer.

¿Por qué fichó Olivier Giroud por el Chelsea en vez de por el BVB?

En lugar de irse a Dortmund, Giroud acabó fichando por el Chelsea por 17 millones de euros, por lo que pudo quedarse en Londres con su familia. Además, formó parte de un efecto dominó entre delanteros: Pierre-Emerick Aubameyang dejó Dortmund rumbo al Arsenal y allí ocupó el lugar de Giroud, mientras que Michy Batshuayi salió del Chelsea y se convirtió en el sustituto de Aubameyang en el BVB.

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Más allá de la felicidad familiar, el plan de Giroud también salió bien en lo deportivo. En el Chelsea jugó más a menudo como titular y en el Mundial de 2018 fue el nueve fijo de Francia en el camino hacia el título. Aunque el internacional, con 137 partidos con su selección, no marcó ningún gol en el torneo y por ello tuvo que escuchar críticas, también desempeñó un papel importante en el equipo del entonces seleccionador Didier Deschamps incluso sin marcar.

Giroud se quedó tres años y medio en el Chelsea antes de marcharse en 2021 al AC Milan. En 2024 se produjo su fichaje por Los Angeles FC, en la MLS, pero solo un año después el francés regresó a Europa y al mismo tiempo volvió a su país tras 13 años en el extranjero. Desde entonces, Giroud ha disputado 50 partidos oficiales con el Lille y ha marcado 12 goles; su contrato expira el próximo verano. Entonces, el veterano previsiblemente pondrá fin a su carrera, como anunció ahora en Canal+ y también ante L'Equipe.