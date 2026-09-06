"Los aficionados del Schalke, un 95 por ciento, chapeau, por lo que han hecho; el resto… Deberían estar orgullosos de haber formado en su academia a un tipo tan extraordinario, que después dio el salto al fútbol mundial, se convirtió en el mejor portero del mundo y fue campeón del mundo. Entonces esos insultos no corresponden. Se puede silbar porque uno está contra el Bayern, pero esas expresiones no hacen falta", dijo Eberl después del partido.

Neuer, que se formó en el FC Schalke 04 y que en 2011 se marchó al FC Bayern por un traspaso de 30 millones de euros, sintió claramente la animadversión de los aficionados del Schalke en su regreso. Ya durante el calentamiento le llegó de frente toda la hostilidad de la Nordkurve y más tarde también el campeón del mundo de 2014 fue silbado en prácticamente cada contacto con el balón y recibió cánticos. Entre otras cosas, corearon: "Somos del Schalke y tú no".

Un llamamiento del exprofesional Olaf Thon, que en su día también jugó para el S04 y el FCB y que antes del partido había pedido "respeto y aceptación" en lugar de silbidos para Neuer, no tuvo éxito. También el excompañero de Thon, Lothar Matthäus, dijo en Sky: "En realidad deberían recibir a Manuel Neuer con aplausos, sobre todo en su último año en la Bundesliga". Pero el pasado "cuenta poco", según Matthäus.

Pese a las muestras de descontento, Neuer no dejó que eso alterara su relación especial con el club de su juventud. Lo valoró "como un cumplido. Eso es amor". Y añadió: "Fue bonito volver a estar aquí. He pasado 20 años aquí y lo he aprendido todo. Mi familia vive aquí. Lo he disfrutado de verdad muchísimo".

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Al mismo tiempo, para Neuer podría haber sido su última aparición en el Schalke como profesional. El jugador de 40 años posiblemente esté disputando su última temporada y en el FC Bayern solo tiene contrato hasta el final del curso. "En las últimas semanas ya he hablado varias veces sobre mi futuro y no cuento con volver a jugar en el Veltins-Arena", dijo Neuer.