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Martin Demichelis RB Leipziggetty
Marko Brkic
Traducido por

«Entonces me voy yo mismo»: Martin Demichelis responde con un mensaje tajante a los rumores en el RB Leipzig

Bundesliga
Martín Demichelis
RB Leipzig

Sobre todo al comienzo de la temporada, cobraron especial fuerza los rumores sobre una posible salida anticipada de Martin Demichelis del RB Leipzig. Ahora, el propio argentino se ha pronunciado sobre las especulaciones.

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«Sé que tengo que alcanzar objetivos con el RB Leipzig. Por eso estoy aquí. Y si no alcanzamos esos objetivos al final de la temporada, me iré por mi cuenta. Así son las cosas. Quienes me conocen lo saben perfectamente», declaró Demichelis a Bild.

El técnico de 45 años asumió en verano el puesto de entrenador del Leipzig en sustitución de Ole Werner. Este había sido destituido tras solo una temporada, pese a haber devuelto a los sajones a la Champions League. Sin embargo, la etapa de Demichelis comenzó de todo menos según lo previsto. En muy poco tiempo, el RB sufrió derrotas contundentes ante el Werder Bremen (1-3), el Como 1907 (1-4) y el Bayer Leverkusen (0-2).

A partir de ahí, se dispararon los rumores. Varios medios apuntaron que el Leipzig ya estudiaba posibles sustitutos. En particular, el exseleccionador alemán Julian Nagelsmann fue vinculado repetidamente con un posible regreso al RB. Sin embargo, Roger Schmidt, que sucedió a Jürgen Klopp como director global de fútbol de Red Bull, habría defendido internamente la continuidad de Demichelis y pedido que el club le respaldara públicamente. Ese respaldo llegó finalmente tras el partido contra el Como.

Marcel SchäferGetty Images

«Por supuesto, hemos visto lo que se ha debatido en los últimos días sobre nuestro club en los medios y las redes sociales. Somos muy ambiciosos y críticos con nosotros mismos. Al mismo tiempo, mantenemos la calma y la concentración, y permanecemos unidos como club. Eso vale para todos los empleados, el equipo y todo el cuerpo técnico. Todos cuentan con nuestro apoyo y nuestra confianza», dijo entonces el director deportivo Marcel Schäfer.

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Desde entonces, la situación en torno a Demichelis se ha calmado. Aunque el RB sufrió entretanto una contundente derrota por 1-6 ante el Bayern de Múnich y otra por 1-4 frente al Real Madrid, los sajones han encadenado tres victorias en partidos oficiales. Además, el Leipzig se clasificó para los octavos de final de la Copa de Alemania. El sábado, el equipo de Demichelis se impuso por 2-0 al FC Schalke 04.

«Ha sido apenas nuestra primera victoria a domicilio. La temporada aún es larga», señaló Demichelis al valorar el triunfo. En la Bundesliga, el RB Leipzig vuelve a ocupar actualmente el cuarto puesto, a tres puntos del dúo de cabeza formado por el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund.

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