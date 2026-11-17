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Tras la espectacular victoria ante Países Bajos, Jürgen Klopp reveló cómo un ajuste táctico propició el brillante triunfo de la selección alemana.

«Hoy ha sido intenso de una forma completamente distinta. Se ha visto. Los dos equipos querían presionar arriba. Ninguno le concedió esa facilidad al otro: se lanzaron balones por encima de la cabeza. Nosotros también intentamos hacerlo sencillo. Salvo cuando podíamos hacerlo rápido; entonces queríamos salir jugando», explicó el seleccionador tras la victoria de su equipo por 5-0 (1-0) .

En ese sentido, no había que «volverse locos»: al fin y al cabo, solo habían tenido «dos entrenamientos» para ensayar los movimientos. «¿Y una salida de balón perfecta ante una presión alta? Pensé: también podemos dejarlo para más adelante. Ya lo haremos cuando tengamos dos semanas», señaló Klopp.

En lugar de eso, la selección alemana optó por un planteamiento algo más pragmático con el balón. «Queríamos jugar en largo hacia Kai (Havertz) e ir a por los segundos balones. Los neerlandeses tenían el mismo plan: lanzaban balones hacia (Cody) Gakpo», explicó Klopp. Los neerlandeses, por su parte, causaron problemas al once alemán sobre todo «cuando el balón iba por el suelo, porque (Tijjani) Reijnders jugaba de diez y (Donyell) Malen mantenía ocupados a los dos centrales. Entonces nos hicieron correr».

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El seleccionador añadió: «Ahí teníamos que ser más valientes y hacer que uno de los centrales saliera a defender. Pavlo (Aleksandar Pavlovic) y Jo (Joshua Kimmich) encontraron buenos ajustes, pero no bastaba, porque el espacio seguía siendo demasiado grande. Por eso, Jona (Jonathan Tah) o Schlotti (Nico Schlotterbeck) tenían que salir a defender al centro del campo. En ese momento les causamos problemas. Y entonces hicimos cosas increíbles aprovechando los espacios».

Getty Images

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¿Contra quién jugará la selección alemana en los cuartos de final de la Nations League?

En líneas generales, el seleccionador se mostró muy satisfecho con la actuación de sus jugadores . Volverá a ver los «golazos» una y otra vez «esta noche y durante las próximas semanas y meses». «Ahora mismo es un grupo muy especial», dijo Klopp sobre su selección, de la que ya se había «enamorado al instante» a principios de otoño.

«Todos se van a casa con una sonrisa y, durante al menos tres o cuatro meses, no pondrán en duda a la selección, sino que pensarán: esto puede salir bien», añadió Klopp. En su equipo cuenta con «futbolistas maravillosos y personas de gran carácter»: «Los chicos todavía se sorprenden a sí mismos».

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Gracias a la contundente victoria ante la Oranje, la selección alemana se hizo con el primer puesto del grupo 2 en la última jornada de la Nations League y se clasificó así para los cuartos de final. Por ahora, sus posibles rivales son Bélgica, España, Dinamarca, Portugal o Noruega.