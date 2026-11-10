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Las declaraciones de Uli Hoeneß sobre Jamal Musiala siguen siendo objeto de debate público. Ahora también han recibido críticas de Lothar Matthäus.

En su columna de Sky, el jugador con más internacionalidades de Alemania se centró especialmente en la parte en la que Hoeneß, a la vista del historial médico de Musiala, puso en duda que siguiera habiendo una correspondencia entre su salario anual y su rendimiento.

«Si Hoeneß se refería a la relación entre coste y rendimiento, entonces, por otro lado, también habría que duplicar como mínimo el sueldo de Michael Olise, si no triplicarlo, porque su valor de mercado ha subido de 50 millones de euros, la cantidad pagada por su traspaso, a entre 150 y 200 millones», escribió Matthäus.

Con cada contrato, tanto el club como el jugador asumen cierto riesgo, pues «al firmarlo no se sabe cómo van a ir las cosas», señaló Matthäus. En el caso de Olise, «las cosas no han dejado de mejorar desde hace año y medio», pero también hay que ver la otra cara de la moneda.

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«Si Musiala cobra demasiado porque ahora mismo no está disponible, Olise u otros jugadores del Bayern que rinden por encima de lo esperado cobrarían demasiado poco», razonó el experto de Sky. También por eso ve con ojo crítico las declaraciones de Hoeneß.

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¿Qué más dijo Lothar Matthäus sobre las declaraciones de Uli Hoeneß?

Sin embargo, en líneas generales puede entender las palabras del mandamás del Bayern. El domingo por la noche, en Sky90, Matthäus planteó la teoría de que Hoeneß no pretendía en absoluto atacar a Musiala con sus declaraciones, sino darle un estímulo adicional.

«Le lanza alguna pulla. No se trata solo de protegerlo entre algodones, sino también de afrontar las adversidades de vez en cuando. Creo que Uli buscó ponerlo ante esa adversidad con sus palabras. Me parece bien que diga algo así, porque ahora no podemos maquillar las cosas y limitarnos a esperar a que vuelva, sino que él tiene que demostrarlo. Ahora tiene que superar esto», explicó Matthäus.

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Tras su grave lesión durante el Mundial de Clubes en el verano de 2025, Musiala ha sufrido repetidos contratiempos y arrastra una rotura de fibras musculares desde finales de septiembre. Además, a raíz de dos colapsos durante la preparación de la temporada actual, se supo que el internacional alemán padece una disfunción neurológica que provoca ausencias breves y transitorias, pero que responden bien al tratamiento. Se trata de una forma de crisis epilépticas.

Está previsto que Musiala vuelva a jugar tras el próximo parón de selecciones, a finales de mes, cuando el Bayern se enfrente al 1. FC Colonia el 21 de noviembre. Según Hoeneß, para entonces el entrenador Vincent Kompany, que recientemente pasó incluso varios días en el hospital por una irritación de las meninges, también podría volver a estar en la banda.

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Musiala solo ha jugado cuatro partidos en lo que va de temporada. Marcó un gol y dio una asistencia en la goleada por 7-0 al Union Berlin, pero no participó en ningún otro tanto.