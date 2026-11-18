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Jan-Christian Dreesen, presidente de la junta directiva del Bayern, salió en defensa de Uli Hoeneß en el debate sobre Jamal Musiala. Sin embargo, sus palabras también plantearon interrogantes.

Hoeneß había expresado recientemente en Bayerischer Rundfunk sus dudas sobre Musiala debido a las disfunciones neurológicas del jugador . «Tiene una enfermedad que no se cura fácilmente, pero que puede controlarse más o menos con medicamentos. Pero si alguna vez volverá a tener el nivel de rendimiento que tenía…». Sin terminar la frase, Hoeneß añadió: «Ahora sigue cobrando. Imagínense que el Bayern pusiera en duda su contrato y dijera: “Lo que puede rendir ahora ya no es lo que figuraba en el contrato”».

Hoeneß había recibido críticas públicas por adelantarse a hablar de este delicado asunto. Sin embargo, según Dreesen, el patriarca del Bayern «abordó el tema con sensibilidad», como recalcó el miércoles en un acto de Abendzeitung : «Creo que a Uli Hoeneß lo movió, por encima de todo, la preocupación por el club, pero también la responsabilidad hacia el jugador».

Dreesen añadió: «Todos tenemos también una responsabilidad con el club. Esperamos que Jamal vuelva. Sin duda necesitará tiempo. Evaluaremos la situación y nos sentaremos con su familia y sus representantes. O bien nos alegramos porque vuelve a ser el Jamal de antes, o bien, si en el camino se convierte en un jugador diferente, habrá que hablar». Dreesen no aclaró de qué querría hablar en ese caso. Tampoco precisó cuándo consideraría necesario mantener una conversación así.

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Jamal Musiala podría reaparecer contra el Colonia

A principios de 2025, Musiala firmó un lucrativo contrato hasta 2030 que puede reportarle hasta 30 millones de euros por temporada. Pocos meses después se fracturó el peroné en el Mundial de Clubes y estuvo varios meses de baja. Desde su regreso a principios de este año, Musiala no ha recuperado su nivel anterior y ha lidiado con diversas lesiones.

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La última ausencia del atacante de 23 años duró unas siete semanas debido a una rotura de fibras musculares que sufrió durante el calentamiento previo al partido de la selección alemana contra Países Bajos en septiembre. Dreesen espera ahora que reaparezca contra el 1. FC Colonia: «Por lo que sé, jugará el viernes».

El regreso de Musiala sería muy necesario, ya que actualmente faltan tres atacantes, Luis Diaz, Ismael Saibari y Serge Gnabry, además del polivalente Alphonso Davies . Junto a Musiala también volverá Vincent Kompany, según confirmó Dreesen . El belga de 40 años se había ausentado recientemente por las secuelas de su desvanecimiento, tras el que le diagnosticaron una irritación de las meninges.