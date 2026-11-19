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El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, expresó su convicción de que Jamal Musiala saldrá fortalecido de la difícil situación que atraviesa.

«Viendo cómo lucha el chico y lo que está mostrando ahora, espero que todos vosotros también podáis disfrutarlo en los próximos meses y que él pueda demostrarlo en el campo. Creo en ello al cien por cien», subrayó Kompany, que el viernes por la noche volverá a sentarse en el banquillo ante el 1. FC Köln por primera vez tras varias semanas de ausencia por enfermedad , en la rueda de prensa del jueves por la mañana .

La enfermedad de Musiala y los episodios de ausencia asociados a ella, que provocaron colapsos en dos amistosos de pretemporada, figuran, junto con su propio colapso hace unas semanas , entre otros momentos «de los que podemos sacar mucha fuerza esta temporada. Jamal muestra ahora una mentalidad extraordinaria y unas ganas enormes de volver», afirmó Kompany.

Después, preguntado indirectamente por unas polémicas declaraciones de Uli Hoeneß sobre Musiala con las que el presidente honorario del Bayern había acaparado titulares recientemente, Kompany hizo una breve pausa antes de pronunciarse de forma extensa y llamativa: «La pregunta correcta debe ser: ¿cuál es mi papel en esta situación? Mi papel es hacer todo lo posible para que cada jugador del Bayern tenga éxito y alcance su máximo nivel. [...] Procurar que Jamal vuelva de esta experiencia siendo una mejor versión de sí mismo. Afronto cada día con esa motivación».

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¿Qué dijo Vincent Kompany sobre Jamal Musiala?

El belga dijo que esperaba «que vosotros y los aficionados, que no veis cada día lo que Jamal muestra en los entrenamientos —y no lo digo por decir, lo digo de verdad—, también podáis verlo de nuevo muy pronto en el campo. Y entonces no hay que olvidar cuánto se puede disfrutar con un jugador así cuando vuelve a su mejor nivel. Por jugadores como él se va al estadio».

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A principios de noviembre, Hoeneß había puesto en duda en BR que Musiala pudiera recuperar algún día su nivel de rendimiento anterior . Tras los dos colapsos en la pretemporada, se había vuelto a aumentar la dosis de la medicación para tratar la disfunción neurológica que puede provocar ese tipo de episodios de ausencia. Desde entonces, Musiala no ha sufrido más incidentes de este tipo. Aun así, Hoeneß llegó a expresar sus dudas en relación con el elevado contrato del jugador de 23 años: «Ahora sigue cobrando. Pero imagínense que el Bayern pusiera en cuestión su contrato. Lo que puede rendir ahora ya no es lo que figura en el contrato».

Getty Images

Mientras Kompany no entró a valorar las palabras de Hoeneß, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, se mostró diplomático al respecto: «Que Uli siempre piensa en su club y se preocupa por él lo sabéis vosotros aún mejor que yo, que llevo allí dos años y medio. Uli quiere que el Bayern, la obra de su vida, siga adelante y esté entre los mejores de Europa. Eso por un lado. Por otro, está lo que acaba de decir Vinnie: estamos convencidos de que de esta etapa que atraviesa Jamal puede salir algo muy positivo».

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Musiala, de baja desde finales de septiembre por una rotura de fibras musculares, es «increíblemente resistente», elogió Eberl. Kompany explicó que el internacional alemán aún podría beneficiarse mucho de este periodo difícil de cara al futuro: «Una etapa tan difícil a veces les da a estos jugadores precisamente lo que quizá les faltaba antes: esa fortaleza mental y física sobre la que construir el éxito de toda una carrera».

Kompany explica cómo puede beneficiarse Musiala de esta dura etapa

Kompany, que se hizo cargo del Bayern en el verano de 2024, subrayó que Musiala atraviesa ahora una etapa «totalmente distinta a la de mis primeros seis meses en el Bayern. Entonces era un poco el 'Golden Child', al que todos le decían lo increíble que era. Entonces estaba casi prohibido criticarlo. Pero cuando veo cómo afronta el chico esta situación, recuerdo por qué soy entrenador. Estas historias me motivan». Añadió que no podía «hacer que alcance el éxito hablando de él en una rueda de prensa; eso solo puede suceder en el campo. Y mi papel es apoyarlo para que lo consiga».

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Después de los colapsos en la pretemporada, Musiala se reincorporó gradualmente al equipo. En sus dos únicas titularidades hasta ahora esta temporada, en septiembre ante el Bodö/Glimt (5-0, Liga de Campeones) y el Union Berlin (7-0, Bundesliga), ofreció buenas actuaciones y sumó en total tres participaciones directas en goles (dos tantos y una asistencia).

Tras ello, estaba previsto que Musiala fuera titular con la selección alemana en el debut del nuevo seleccionador Jürgen Klopp ante Países Bajos (Liga de Naciones, 1-1) a finales de septiembre, pero se lesionó durante el calentamiento . Desde entonces, el mediapunta ha tenido que permanecer de baja.

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Todo apunta a que Musiala reaparecerá el viernes en el partido que abre la décima jornada de la Bundesliga ante el Köln. Como confirmó Kompany, Musiala estará en la convocatoria, aunque dejó abierta la posibilidad de que sea titular.