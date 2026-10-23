Hütter dejó a Uzun los 90 minutos en el banquillo durante la victoria del Eintracht Frankfurt por 1-0 ante el 1. FC Colonia. Hasta entonces, el talentoso jugador ofensivo siempre había sido titular. Al gesto sin palabras del viernes le siguió, una semana después, una crítica bastante clara de Hütter, aunque recalcó que solo quería ayudar a Uzun.

«Ya he hablado varias veces con él sobre esto. Estoy aquí para apoyarlo, pero también para abrirle los ojos y hacerle ver que en el fútbol hay dos direcciones y que es un deporte de equipo. Cuanto antes entienda Can que el fútbol es un deporte de equipo en el que puede aportar sus cualidades, antes podrá hacer una gran carrera. Si no, podría acabar siendo su propio obstáculo», dijo Hütter en la rueda de prensa previa a la difícil visita del Eintracht al BVB el sábado por la noche.

Al parecer, el entrenador del Eintracht también cuestiona la actitud de Uzun en los entrenamientos entre semana. Uzun es «un futbolista muy bueno, eso no hace falta ni discutirlo. Pero espero regularidad y que también muestre las cualidades que tiene durante la semana y en los partidos», reprendió el austriaco al que quizá sea su mejor jugador por talento individual.

Hütter, por su parte, no quiso dar demasiada importancia a la suplencia del internacional turco ante el Colonia. «No ha jugado una sola vez. Y enseguida se convierte en un tema. Eso es lo que no puedo entender en absoluto. Tampoco es justo para todos los demás».

Próximos partidos BVB Bundesliga 12:30 SGE Ver

Ahora envió un mensaje claro a Uzun y a los demás suplentes del partido contra el Colonia: «Todos pueden poner de su parte para volver a ganarse un puesto en el once inicial. Al final, lo que cuenta siempre es el rendimiento. También quiero que aumente la competencia».

Getty Images

¿Qué dijo Adi Hütter sobre Robin Koch?

El capitán Robin Koch ya comprobó recientemente que Hütter no tiene reparos en ser duro con los supuestos líderes del equipo en tiempos de crisis. En la debacle por 0-6 ante el RB Leipzig, Koch fue «liberado» con su sustitución en el descanso, según Hütter: «De un líder y capitán espero algo distinto. Si recibes 16 goles y eres el líder de la defensa, llega un momento en que también tengo que mandar una señal. No me gustó nada. Espero más de Robin».

Una semana después, Koch recibió una nueva oportunidad para demostrar su valía ante el Colonia y jugó un buen partido. El Eintracht dejó su portería a cero por primera vez esta temporada. Hütter no tardó en reconocerlo. «Muchísimas felicitaciones a Robin Koch por ofrecer una actuación así después de esta semana», dijo en Sky: «Dominó el juego aéreo y ganó todos los duelos de cabeza. También por cómo dirigió al equipo merece hoy un elogio especial por mi parte».

Hütter seguramente espera ahora una reacción deportiva similar de Can Uzun ante el BVB.