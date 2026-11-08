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Aunque el Eintracht Frankfurt volvió a decepcionar esta temporada ante el SC Paderborn, hubo un pequeño motivo de alegría. Niko Ilicevic disputó su segundo partido y demostró por momentos que ya está preparado para la Bundesliga. Le auguran una gran carrera.

«Si con 16 años puedes jugar con los profesionales y rendir en la Bundesliga, tienes que ser un talento que aparece una vez por siglo», dijo el sábado el experto de Sky Didi Hamann. El adolescente había debutado la semana pasada en la victoria por 3-1 sobre el HSV, después de que el técnico del Eintracht, Adi Hütter, le diera entrada en el tiempo añadido. Apenas un día después de cumplir 16 años, se convirtió en el jugador más joven de la máxima categoría alemana. Ilicevic igualó a Youssoufa Moukoko, que había debutado con el BVB en 2020 exactamente a la misma edad.

En el 2-2 de los de Hesse en Paderborn, las circunstancias de su entrada fueron muy distintas a las del encuentro contra el Hamburger SV. El sobrino del exjugador de la Bundesliga Ivo Ilicevic entró por Ritsu Doan en el minuto 64, con el marcador 1-1, para intentar que su equipo volviera a ponerse por delante. Pero el plan quedó descartado enseguida.

Lilian Brassier cometió un penalti (73') tras un regate fallido de Ilicevic, y Elias Baum vio poco después su segunda tarjeta amarilla (75'). Al final, el objetivo pasó a ser sumar un punto. En el tercer minuto del tiempo añadido, Jonathan Burkardt volvió a marcar, como ya había hecho en el 1-0, y anotó de tacón el 2-2. Un detalle curioso: la asistencia fue del portero Noah Atubolu.

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¿Qué récord de la Bundesliga puede batir todavía Niko Ilicevic?

Ilicevic sigue, por tanto, sin participar directamente en ningún gol. Pero aún tiene la oportunidad de establecer un récord de la Bundesliga en solitario. Si marca contra el TSG Hoffenheim (21 de noviembre) después del parón de selecciones, se convertirá, con 16 años y 21 días, en el goleador más joven de la historia. Una semana después, en el duelo contra el VfB Stuttgart, podría igualar a Moukoko.

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Pese a su «error» previo al penalti, Ilicevic convenció con una actuación disciplinada. Obligado a centrarse principalmente en defensa por la inferioridad numérica, el extremo destacó por su despliegue físico, completó con éxito sus dos entradas y registró un sólido 70 % de acierto en el pase.

Todo apunta, por tanto, a que tendrá más oportunidades a lo largo de la temporada. «Supongo que este fin de semana volverá a estar en la convocatoria. Además, se lo merece porque entrena fenomenal. Estamos orgullosos de tenerlo con nosotros», elogió al joven prodigio el entrenador Adi Hütter antes del partido.

Getty Images

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El plan del Eintracht Frankfurt con Niko Ilicevic

«No sabemos hasta dónde llegará. Parece un chico muy sensato, tiene un buen entorno, un entrenador muy bueno y un club muy bueno en el que puede desarrollarse. Ojalá se quede allí uno, dos o tres años más. Eso le ayudaría», dijo Hamann, que vaticinó: «Entonces, el cielo será el límite».

En cualquier caso, el Eintracht quiere acompañar con cautela el desarrollo de Ilicevic. «Es totalmente comprensible que ahora haya tanta expectación en torno a él. Pero también es nuestra tarea cuidarlo», afirmó Hütter, quien reveló que el joven podría acumular minutos con las categorías inferiores si no dispone de tiempo de juego: «Si esta situación se prolonga, digamos, durante un mes y no ha disputado ni un solo partido, creo que sí tendría sentido que jugara alguna vez con el sub-21 para adquirir experiencia de juego».