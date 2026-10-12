«Entonces boicotearía el homenaje»: un expresidente del Barça amenaza a Lionel Messi con consecuencias

El expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, ha criticado duramente a Lionel Messi y ha instado a la superestrella a no seguir aplazando la despedida que tiene prevista en el Camp Nou.

Desde que se marchó al PSG en 2021, los aficionados del Barça esperan con ansias poder despedir oficialmente a Messi en el Camp Nou. Al parecer, es el propio argentino quien ha impedido que eso ocurra. El principal motivo sería la tensa relación con el actual presidente, Joan Laporta, a raíz de su salida.

Para Gaspart, es inadmisible. En el pódcast "Solo para Cales", el exdirigente, de 82 años, subrayó que el Barcelona desempeñó un papel decisivo en la carrera de Messi y exigió al jugador que muestre respeto a los aficionados, independientemente de quién forme parte de la directiva.

«Leo es un futbolista extraordinario, el mejor del mundo. No debe olvidar que el Barcelona es más grande que él. Debería tener cuidado», dijo Gaspart, antes de insistir: «Lo digo desde el cariño hacia un jugador al que fiché cuando tenía 13 años, siendo yo presidente del Barça: debería tener cuidado. El Barça es más grande que él como individuo».

Lionel Messi: por qué Gaspart llega a amenazar con tomar medidas

Gaspart advirtió que su paciencia empezaba a agotarse. «Es un jugador extraordinario, el mejor del mundo, en parte gracias al Barça. Por eso no debe olvidarlo. Así que todavía le doy un margen de tiempo, pero llegará el día en que me moleste que el señor Messi ponga el más mínimo obstáculo para venir al Barça y despedirse de los aficionados», explicó, antes de anunciar una medida drástica: «Sea quien sea el presidente, tiene que venir y despedirse de Bara. Si Leo Messi solo viene a despedirse cuando Laporta ya no esté y se niega a venir porque Laporta es el presidente, yo no le rendiría ningún homenaje. ¿Quién se cree que es? Condiciona su visita a Barcelona a la presencia de Laporta. Si Laporta no estuviera por esa condición, yo boicotearía el homenaje».

Messi puso fin a su carrera con la selección argentina tras la victoria por 3-0 ante Benín el martes 6 de octubre. El mediapunta de 39 años se centra ahora en sus últimos compromisos con su club en Estados Unidos, el Inter Miami, con el que tiene contrato hasta finales de 2028. El Barcelona sigue esperando la confirmación definitiva de su ídolo para que pueda celebrarse la despedida, aplazada desde hace tiempo.