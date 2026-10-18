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Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
SID
Traducido por

Ensayo general para el duelo contra el Bayern de Múnich: el Arsenal logra con apuros una victoria ante un equipo que no partía como favorito

Premier League
Match report
Nottingham Forest vs Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal

El Arsenal mantuvo la presión sobre el líder Manchester City gracias a una acción individual del suplente Noni Madueke.

El campeón de Inglaterra, en cuyas filas juega el internacional Kai Havertz, ganó 1-0 (0-0) en casa del Nottingham Forest y, gracias a su sexta victoria en siete partidos de la Premier League, completó con éxito su ensayo general para el partidazo de la Liga de Campeones ante el FC Bayern de Múnich del miércoles (21:00 horas/DAZN).

El Arsenal se mantuvo en la segunda posición con 18 puntos, por delante del Brighton & Hove Albion, que, tras vencer 5-0 al Crystal Palace, ocupa el tercer puesto a dos puntos de los Gunners.

«A veces puede resultar frustrante enfrentarse a un equipo tan difícil de superar. En la primera parte no tiramos a puerta y teníamos que hablar de ello», dijo el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta. «Tuvimos dos buenas ocasiones en la segunda mitad, pero el único disparo a puerta acabó dentro, y fue ligeramente desviado».

Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

¿Cómo jugó Kai Havertz contra el Nottingham Forest?

Havertz fue titular en el equipo de Mikel Arteta por séptimo partido de liga consecutivo. Antes del encuentro, Arteta había rechazado con vehemencia las dudas sobre la capacidad goleadora del futbolista de 27 años, que marcó por última vez hace más de un mes: «Necesita disputar muchos partidos. Tiene capacidad para ser un delantero de primer nivel».

En un Arsenal poco incisivo en ataque, Havertz, que también pasó mayormente desapercibido, solo apareció con un remate de cabeza (37) en la primera parte. Arteta introdujo cambios con la entrada de Madueke en el descanso.

Poco después, en el minuto 66, retiró a Havertz del campo. Con el primer disparo a puerta de los visitantes en todo el partido, el extremo Madueke (80) acabó convirtiéndose en el hombre decisivo ante el Nottingham, dirigido por Oliver Glasner.

Ya el sábado por la noche, el próximo rival del Arsenal, el Bayern de Múnich, se postuló para el duelo ante los Gunners con un festival ofensivo. El equipo del goleador Harry Kane goleó 6-1 (3-0) al RB Leipzig en el estadio de este último.

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