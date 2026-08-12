El español Unai Emery, técnico del Aston Villa, tiene una oportunidad de oro para lograr varios hitos por la puerta de la Supercopa de Europa, cuando su equipo se enfrente al Paris Saint-Germain la tarde de este miércoles en la ciudad austríaca de Salzburgo.

Emery siguió escribiendo la historia la temporada pasada al reforzar su récord como el entrenador con más títulos en la Europa League, tras elevar su cuenta a 5 títulos en la competición.

La maldición de la Supercopa de Europa

Pero el técnico español tiene un historial completamente distinto en la Supercopa de Europa, ya que nunca ha ganado el título pese a haber disputado la final en 3 ocasiones.

Su primer intento llegó cuando era entrenador del Sevilla, donde perdió ante el Real Madrid por 2-0 en 2014, antes de caer al año siguiente ante el Barcelona por 5-4 tras la prórroga.

Su tercer intento se produjo en 2021, cuando estaba al frente del cuerpo técnico del Villarreal, pero fracasó de nuevo en la conquista del título.

La paradoja es que Emery, tras conducir al Sevilla al título de la Europa League por tercera vez consecutiva en 2016, dejó el club para hacerse cargo del banquillo del Paris Saint-Germain, al que se enfrentará hoy en la final de la Supercopa de Europa.

¿Se coronará por sexta vez?

Emery posee 5 títulos en las competiciones de clubes de la UEFA, todos ellos logrados en la Europa League, lo que le convierte en candidato a superar a leyendas de los banquillos en caso de ganar la Supercopa, según las estadísticas de "Squawka".

El técnico español iguala con sus cinco títulos a varios de los grandes entrenadores de la historia del fútbol europeo, como Bob Paisley, Zinedine Zidane, Nereo Rocco, José Mourinho y Louis van Gaal.

Y en caso de ganar un sexto título, superaría a este grupo para igualar a la leyenda de los banquillos italiana Arrigo Sacchi.

En ese caso, solo le superarían en la lista de los entrenadores con más éxito en las competiciones de clubes europeos Carlo Ancelotti con 11 títulos, además de Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson y Giovanni Trapattoni, cada uno de ellos con 7 títulos.

Enrique, tras la estela de las leyendas

Por su parte, Luis Enrique, técnico del Saint-Germain, ya posee dos títulos en la Supercopa de Europa, tras conducir al Barcelona al título en 2015 y luego al Paris Saint-Germain al título en 2025.

El técnico español también ganó el torneo como jugador en 1997.

Y en caso de lograr conducir de nuevo al Paris Saint-Germain al título, Luis Enrique se convertiría en el tercer entrenador de la historia en conquistar la Supercopa de Europa 3 veces o más, sumándose así al italiano Carlo Ancelotti, poseedor del récord con 5 títulos, y a Pep Guardiola, que la ha conquistado en 4 ocasiones.

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