El Paris Saint-Germain logró una difícil victoria a domicilio ante el Olympique de Marsella por 2-1, en la quinta jornada de la liga francesa, tras un partido en el que los anfitriones resistieron durante más de una hora antes de que el conjunto parisino sentenciara el encuentro.

El Marsella ofreció una primera parte sólida, pese a llegar al partido tras 3 derrotas consecutivas, y logró limitar el peligro del París, que careció de efectividad de cara a la portería.

De Lange detuvo un disparo de Nuno Mendes, mientras que el intento de Ousmane Dembélé pasó ligeramente por encima del larguero.

El Marsella desperdició una valiosa oportunidad para adelantarse en el minuto 38, después de que Neal Maupay no aprovechara un penalti, mientras que Amine Gouiri reclamó un penalti tras un contacto con Désiré Doué dentro del área, pero el árbitro François Letexier no señaló infracción.

En la segunda parte, el Marsella siguió desperdiciando ocasiones, antes de que el París aprovechara uno de sus ataques para abrir el marcador en el minuto 66, cuando Ferran Torres remató de cabeza un centro de Désiré Doué al fondo de la red, apenas 7 minutos después de haber entrado como suplente.

El Marsella no se rindió, y Ángel Gómez logró el empate en el minuto 72 tras regatear a Pacho, pero su alegría no duró mucho, ya que Marquinhos devolvió la ventaja al Paris Saint-Germain apenas dos minutos después, aprovechando un centro de Nuno Mendes.

La tarea del Marsella se complicó aún más después de que Timothy Weah viera la tarjeta roja, al recibir una segunda amonestación tras su derribo intencionado a Nuno Mendes.

Pese a jugar con 10 jugadores, el Marsella intentó reaccionar en los últimos minutos, pero no consiguió igualar el marcador, de modo que el Paris Saint-Germain logró su segunda victoria consecutiva en la liga francesa, mientras que el Marsella encajó su cuarta derrota consecutiva, a pesar del sólido rendimiento que ofreció durante largos periodos del partido.