Enrique Riquelme carga contra Pérez: hay cosas que no me gustan y vender el Real Madrid es una línea roja

Enrique Riquelme, excandidato a la presidencia del Real Madrid y rival de Florentino Pérez en las últimas elecciones, ha vuelto a la primera plana con unas declaraciones llamativas, después de romper su silencio tras perder la carrera electoral, dejando la puerta abierta a una posible vuelta en el futuro y lanzando al mismo tiempo un mensaje claro sobre el asunto que podría empujarle a actuar de nuevo dentro del club.

Riquelme, que obtuvo el 35% de los votos en las últimas elecciones del Real Madrid, habló en una entrevista recogida por el diario Marca sobre su experiencia electoral y su futuro, asegurando que acepta el resultado y respeta la elección de los socios del club, pero subrayó que hay una sola cosa que sigue representando para él una «línea roja».

Riquelme dijo sobre la posibilidad de volver a presentarse a la presidencia del Real Madrid: «Respeto los resultados que se han producido, y lo único que pido es la unidad dentro de la comunidad del Real Madrid, aunque haya cosas que no me gusten. El tiempo dirá si me presento otra vez o no».

Y añadió: «Me presenté cuando veía lo que estaba pasando y no me gustaba desde el punto de vista de la preocupación por la situación institucional».

Estas declaraciones tienen un significado importante, especialmente porque Riquelme no anunció su retirada del escenario electoral, sino que dejó abierta la posibilidad de una vuelta, en un momento en el que Florentino Pérez continúa al frente del club.

Pero el mensaje más claro de Riquelme llegó cuando habló del futuro del club y de la posibilidad de cambiar sus estatutos, un asunto que fue uno de los ejes más destacados de su campaña electoral contra Pérez.

El excandidato dijo: «La venta del club sigue siendo una línea roja para mí, estaré muy atento a cualquier posible cambio en los estatutos para impedir la posibilidad de que se produzca una venta del club. Actuaré si veo que eso ocurre, aunque debo decir que no veo que esto esté ocurriendo en la actualidad».

De este modo, Riquelme mantuvo la postura que ya había adoptado durante las elecciones, cuando convirtió la cuestión del futuro de la propiedad del Real Madrid en uno de sus principales puntos de desacuerdo con Pérez, pero esta vez habló desde fuera de la carrera electoral, asegurando que actualmente no ve que se esté produciendo un proceso de venta del club.

Y al final de sus palabras, Riquelme no descartó la posibilidad de volver a competir por la presidencia del Real Madrid en el futuro, limitándose a decir: «Veremos qué pasa dentro de varios años».

Sus nuevas declaraciones llegan pocos meses después de las elecciones que resolvió Pérez, mientras parece que Riquelme sigue manteniendo su postura contraria a cualquier cambio que pueda abrir la puerta a una venta del club, al tiempo que asegura que apoya al equipo y respeta el resultado electoral.

Y aunque Riquelme no ha anunciado ningún nuevo paso electoral, su afirmación de que «la venta del club» representa una línea roja, y su declaración de que actuará si ve que esa posibilidad se vuelve real, devuelven su nombre al escenario político dentro del Real Madrid y dejan la puerta abierta a un nuevo enfrentamiento con Pérez en el futuro.