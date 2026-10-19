El español Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, elogió a su exequipo, el Barcelona, antes del esperado duelo entre ambos conjuntos en el estadio Parque de los Príncipes, dentro de la competición de la Liga de Campeones de Europa, al afirmar que el club catalán posee una identidad clara y una gran calidad tanto a nivel individual como colectivo, aunque subrayó al mismo tiempo el deseo de su equipo de conseguir la victoria.

El enfrentamiento tiene un carácter especial para Enrique, que anteriormente dirigió al Barcelona y se prepara para medirse a él por cuarta vez al frente del Paris Saint-Germain.

El conjunto francés ya superó al club catalán en las dos eliminatorias de cuartos de final de la Liga de Campeones, mientras que el Barcelona logró la victoria en el duelo que los enfrentó en la fase de liga la temporada pasada en el estadio Camp Nou.

El entrenador español rechazó considerar el partido como una final anticipada del torneo, al señalar que la competición incluye a numerosos equipos capaces de alzarse con el título.

Enrique dijo: "No, porque es el torneo que nos permite disputar este tipo de partidos. Somos de los candidatos a ganar, pero hay otros equipos capaces de alzarse con este título".

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La dificultad del enfrentamiento

El director técnico del Paris Saint-Germain habló de su admiración por el estilo de juego del Barcelona, al afirmar que ambos equipos se asemejan en algunos aspectos relacionados con la identidad y la personalidad sobre el terreno de juego.

Dijo: "Me gusta ver al Barcelona, ya sea como entrenador o como aficionado. Es maravilloso ver esta identidad, y creo que nos parecemos, pero tenemos que ser conscientes de que el partido será difícil, porque tienen jugadores fuertes tanto a nivel individual como colectivo".

Y añadió sobre lo que espera de sus jugadores: "No espero de ellos más que eso, porque tenemos que superar todos los problemas como un solo equipo".

Asimismo, Enrique expresó su orgullo por lo que ofrecen sus jugadores, al señalar que disfrutan jugando y se aferran a la identidad y la personalidad del equipo, aspectos que considera que reflejan el trabajo que realiza dentro del club parisino.

¿Detener a Lamine Yamal?

Sobre cómo lidiar con el peligro de Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, en medio de los rumores sobre la ausencia de Nuno Mendes en las filas del Paris Saint-Germain, Enrique subrayó que limitar el peligro de los jugadores con habilidades excepcionales no depende únicamente del marcaje individual, sino que requiere un trabajo colectivo de todo el equipo.

Dijo: "La mejor manera de defender ante Lamine es tener la posesión del balón e impedirles que lo consigan, y cuando te enfrentas a un equipo que tiene jugadores de esta calidad, debes superarlos con todo el equipo".

En cuanto a los puntos débiles del Barcelona, el entrenador español aclaró que no existe un equipo perfecto, al mostrar su confianza en la capacidad del Paris Saint-Germain para enfrentarse a su rival, pese a la dificultad del reto que le espera.

Elogio a Flick

Enrique elogió el trabajo que realiza el alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, al considerar que encaja con la filosofía del club catalán, basada en la valentía y la búsqueda constante de victorias.

Dijo: "Encaja perfectamente con el espíritu del Barcelona, que se basa en la valentía y la búsqueda permanente de la victoria, y hace su trabajo de forma maravillosa; los resultados hablan por sí solos".

También abordó las comparaciones entre Lamine Yamal y la leyenda argentina Lionel Messi, al rechazar poner al joven jugador en una comparación directa con el mejor jugador de la historia del fútbol, según su descripción.

Dijo: "Creo que Lamine quiere ser Lamine, y está ofreciendo niveles muy buenos. En cuanto a compararlo con el mejor jugador de la historia, nadie saldrá ganando en esa comparación. Veremos qué ocurre en el futuro, pero es mejor no hacer este tipo de comparaciones".

Estoy ligado al Barcelona, pero quiero la victoria del PSG

El director técnico rememoró sus recuerdos con el Barcelona, al que representó como jugador y dirigió durante 6 años, al afirmar que su relación con el club catalán trasciende los límites de la competición deportiva.

Dijo: "Soy socio del club, fui jugador y entrenador durante 6 años, y tengo un vínculo estrecho con Cataluña, pues mi familia es catalana. En el pasado me costaba enfrentarme al Barcelona, pero he empezado a acostumbrarme a ello".

Y añadió: "Veo siempre al Barcelona, es un club que tiene valores claros que me gustan. No recurre al juego violento, y sus jugadores tienen deportividad, pero ahora soy aficionado del Paris Saint-Germain y quiero ganar mañana. Es el club donde me sentí importante, y enfrentarse al Barcelona siempre es algo especial".

Las tensiones de seguridad en París

Por otro lado, Enrique rechazó entrar en los sucesos que vivió Francia durante el fin de semana y lo que se ha planteado respecto a los temores de seguridad en torno al partido, al afirmar que no es la persona adecuada para comentar estos asuntos.

Dijo: "No, no soy la persona adecuada para hablar de este asunto. Estoy aquí para hablar de fútbol, aunque a nadie le gusta la violencia".

Y añadió sobre la posibilidad de que el encuentro se dispute en un ambiente normal: "Tengo mi opinión, y es muy clara, pero no soy la persona adecuada para expresarla. No estoy preocupado por la seguridad durante el partido, y espero que se dispute en condiciones normales".

Para cerrar sus declaraciones, Enrique comentó las palabras del jugador del Paris Saint-Germain Vitinha, que consideró que su equipo, el Barcelona y el Bayern de Múnich son los mejores en la actualidad, al afirmar que hay otros clubes que merecen estar dentro del círculo de la competencia.

El entrenador español dijo: "Si Vitinha lo dice, seguro que tiene razón, pero hay otros equipos, como el Manchester City, el Arsenal y el Real Madrid. Veremos quién es realmente el mejor en abril".