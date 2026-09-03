Enrique responde a Mourinho: las estrellas del París son las más merecedoras del Balón de Oro

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, expresó su apoyo explícito a que uno de los jugadores de su equipo se corone con el Balón de Oro de 2026, asegurando que el ganador del galardón individual más destacado del mundo del fútbol debe salir de las filas del club parisino.

Está previsto que el ganador del Balón de Oro se anuncie el próximo 26 de octubre en Londres, con la presencia de varios astros del Paris Saint-Germain entre los principales candidatos, tras una temporada excepcional del equipo en la que se coronó con el título de la Liga de Campeones de Europa por segunda temporada consecutiva.

Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Fabián Ruiz sobresalen entre los posibles candidatos, especialmente porque este último sumó a sus logros la conquista del título de la Copa del Mundo de 2026 con la selección de España.

"Esta es mi opinión y puede que esté equivocado"

Enrique afirmó, durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain y el Mónaco en la tercera jornada de la Liga francesa: "No me importa saber quién ganará el Balón de Oro, pero en mi opinión el ganador debe ser un jugador del Paris Saint-Germain".

El técnico español añadió, según recogió RMC: "Lo tenemos todo. Tenemos jugadores que ganaron todos la Liga de Campeones de Europa, a Fabián Ruiz que ganó la Copa del Mundo, y a Ousmane Dembélé que se coronó con el Balón de Oro la temporada pasada. Por eso, para mí, el ganador debe ser del Paris Saint-Germain. Esta es mi opinión, y quizá esté equivocado".

Las declaraciones de Enrique llegan en un momento en el que se intensifica la carrera por el galardón, ante la presencia de otros nombres destacados candidatos a coronarse, entre ellos Kylian Mbappé, que ofreció niveles individuales llamativos en la Copa del Mundo de 2026, junto a Lamine Yamal, Harry Kane, Lionel Messi, Rodri y Michael Olise.

Respuesta a Mourinho

Las declaraciones de Enrique llegaron como respuesta a lo que dijo José Mourinho, entrenador del Real Madrid, sobre el galardón, ya que el portugués considera que "el ganador del Balón de Oro este año no debe ser necesariamente del Saint-Germain ni de la selección de España".

Mourinho declaró el pasado sábado en la rueda de prensa de presentación del partido ante el Málaga, que se disputó el domingo, sobre el Balón de Oro: "Es un galardón magnífico a nivel individual. Este premio entra en la historia personal de un jugador determinado. Hay unos 12 jugadores de un nivel muy alto, y tenemos a 3 o 4 de ellos (en el Real Madrid)".

Y añadió: "Para mí, el Balón de Oro debe ir a aquellos jugadores a los que echamos de menos para siempre cuando se retiran. Echo de menos a Maradona, (Ronaldo) Nazário, Messi, Zidane y Matthäus. No se puede dar el Balón de Oro a los jugadores solo por haber ganado la Liga de Campeones de Europa o la Copa del Mundo. Si quieres recompensar al ganador de la Liga de Campeones de Europa, dale el Balón de Oro a Luis Enrique".

Y prosiguió: "En cuanto a España, De la Fuente se lo merece sin duda. Ese es el mayor homenaje. El mejor del mundo es otra cosa, no debe ser del Paris Saint-Germain ni de España. Hay dos, tres o cuatro, y sabemos quiénes son. Sabemos dónde están, están aquí. Sabemos quién hizo historia de forma individual este verano".

Y aunque Mourinho no mencionó el nombre de ningún jugador en concreto, informes periodísticos señalaron que apuesta por su jugador francés Kylian Mbappé, que se ha convertido en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 22 goles, en la edición que se disputó este año.

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