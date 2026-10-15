Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, reconoció que su equipo vivió momentos complicados durante la segunda mitad del vibrante enfrentamiento ante el Manchester City, pese a adelantarse por tres goles a cero en el primer tiempo, antes de resolver el partido a su favor con un 4-2 en la Liga de Campeones de Europa.

El conjunto parisino ofreció una exhibición ofensiva de gran nivel en el estadio del Manchester City, la tarde de ayer miércoles, en un partido caracterizado por el ritmo veloz y la presión constante de ambos lados, pero la reacción de los locales tras el descanso puso la victoria del Paris bajo una amenaza real, según reconoció su técnico español.

Enrique: si hubiéramos tenido mala suerte, habríamos perdido

Luis Enrique elogió el rendimiento de sus jugadores durante la primera mitad, pero no ocultó su preocupación por el giro que experimentó el partido después del descanso, y subrayó que el resultado no estaba garantizado a pesar de la amplia ventaja.

El entrenador del Paris Saint-Germain declaró en la conferencia de prensa, según recogió la cadena francesa RMC: "Fue un partido emocionante. Lo que esperábamos del encuentro ocurrió realmente. Cuando ves un partido de este nivel entre dos equipos que buscan constantemente jugar y presionar sin descanso, esperas un choque emocionante y excepcional, con un ritmo muy rápido, y eso es lo que pasó".

Y añadió: "Superamos su presión en la primera mitad y merecimos este resultado. No me gusta llegar al descanso con una diferencia tan amplia, 3-0, porque eso puede provocar una sensación de excesiva satisfacción en la segunda mitad. En ese momento, el rival ya había perdido el partido y no le quedaba más que arriesgar mucho para intentar volver".

Sin embargo, el técnico español admitió que su equipo afrontó grandes dificultades en la segunda mitad del encuentro: "Tuvimos muchos problemas y, si hoy hubiéramos tenido mala suerte, habríamos perdido este partido".

Enrique reveló que habló con su asistente Rafael Pol durante el encuentro, señalando que la suerte le sonrió al Paris en esta ocasión, después de que el equipo sufriera la mala fortuna en algunos de sus partidos anteriores en la liga francesa.

Y explicó: "En un momento de la segunda mitad, hablé con Rafael Pol y le dije: hoy hemos tenido toda la suerte que nos faltó en las primeras jornadas de la liga francesa, cuando el rival remataba cada vez y marcaba gol".

Cerró sus palabras sobre las alternativas del partido diciendo: "Hoy se produjo una especie de equilibrio. Ningún resultado habría sido justo hoy".

¿Por qué sufrió el Paris Saint-Germain pese a ir por delante con tres goles?

Pese a terminar la primera mitad con una ventaja de tres goles a cero, el Paris Saint-Germain se vio obligado a lidiar con una presión intensa del Manchester City tras el descanso, después de que el equipo inglés se lanzara al ataque con muchos jugadores en busca de la remontada.

Luis Enrique indicó que el riesgo asumido por el City era previsible al ir perdiendo por tres goles, pero que hizo más difícil la tarea de su equipo, especialmente con la caída de su capacidad para manejar la presión.

Y comentó: "Cuando un equipo va perdiendo 3-0, arriesga, y eso es lo que hizo el Manchester City. En algunos momentos, tenían solo un jugador atrás, lo que significa que había un gran número de futbolistas en la fase ofensiva".

Y agregó: "Es difícil manejar eso, y tuvimos problemas con su presión. En la primera mitad presionamos de forma casi perfecta. En la segunda, cometimos errores, pero gestionar este tipo de partidos no es sencillo".

A pesar de la presión inglesa, el Paris logró marcar su cuarto gol por medio de Magnes Akliouche, mientras que Ferran Torres falló un penalti para el Manchester City, en uno de los momentos que reflejaron la magnitud de las alternativas que vivió el enfrentamiento.

Enrique aseguró que lograr una nueva victoria en Inglaterra contra el líder de la Premier League tiene una gran importancia para su equipo: "Al final, volver a ganar en Inglaterra al líder de la Premier League es algo que siempre te da motivación. Creo que eso es importante para nosotros".

Luis Enrique rechaza considerar la victoria un mensaje a los rivales

El entrenador del Paris Saint-Germain rechazó considerar el triunfo sobre el Manchester City como un mensaje dirigido al resto de los rivales en la Liga de Campeones de Europa, y subrayó que lo más importante es llegar a las fases decisivas del torneo en el mejor estado posible.

Enrique señaló: "No, ¿qué mensaje? El único mensaje es que el equipo que gana la Copa de Europa al final de la temporada es el que importa".

Y añadió: "No es importante ser el mejor en esta fase de la competición. Lo importante es llegar al mes de marzo, ese es nuestro objetivo".