Enrique explica su filosofía: no quiero ser un entrenador que dé órdenes constantemente

El español Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, se niega a conformarse con lo que ha logrado con el equipo francés y asegura que cada éxito conlleva una nueva responsabilidad.

El Paris Saint-Germain se prepara para un complicado desplazamiento ante el Manchester City, la tarde del miércoles, en la segunda jornada de la primera fase de la Liga de Campeones de Europa.

Enrique declaró en una entrevista concedida al canal del Paris Saint-Germain: "He renovado mi contrato y ahora tengo más presión para demostrar que estoy preparado para continuar y que quiero ganar más títulos con el Paris Saint-Germain".

Y añadió, según recogió la cadena "Foot Mercato": "No estoy más tranquilo ni más relajado solo porque la gente me diga que está muy contenta".

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Y continuó: "Sigue siendo un placer, como entrenador, saber que mi trabajo ha dado sus frutos para la gente, y poder compartir esos momentos emotivos con ellos y con sus familias. Tengo que demostrar que merezco la confianza que se ha depositado en mí".

El exentrenador del Barcelona elogió a su presidente, Nasser Al-Khelaïfi, y a su director deportivo, Luis Campos, y además aprovechó esta oportunidad mediática para explicar las razones de su éxito.

Luis Enrique reafirmó su filosofía de gestión, dando prioridad a la comprensión del juego por encima de la obediencia ciega, ya que el español no quiere un equipo que dependa de sus instrucciones, sino un equipo capaz de tomar las decisiones correctas con autonomía.

Y subrayó: "No quiero ser un entrenador que esté dando órdenes constantemente y dictando a los jugadores lo que deben hacer. Ellos tienen que entender el juego para tomar la mejor decisión en cada momento. Esa es la base".

Esta filosofía va acompañada de una relación personal marcada por la cercanía, el humor y la exigencia.

Su permanente deseo de evolucionar explica su rechazo a compararse con otros entrenadores. En un mundo del fútbol donde los títulos encienden el debate y cada resultado alimenta las comparaciones, Luis Enrique insiste en seguir su propio camino.

Y prosiguió con sus declaraciones: "Cada uno tiene su manera, y eso es lo que todos deben entender. No tengo ninguna intención de mejorar mi palmarés o mi curriculum solo para superarlos", antes de reafirmar sus principios rectores: "¿Es así como quiero que juegue mi equipo? ¿Es así como quiero que pierdan, si hay que perder?".

Estas preguntas adquieren todo su sentido cuando los resultados no son satisfactorios. Porque, desde su punto de vista, la derrota debe llevar al entrenador a cuestionarse a sí mismo en lugar de renunciar a sus principios. Estas declaraciones confirman la alta exigencia del español, pese a los numerosos títulos que ha conquistado desde que asumió el banquillo parisino.

Y completó: "Tengo experiencia en el fútbol, pero eso no significa que crea que siempre tengo razón o que no pueda evolucionar más".

Y cerró sus palabras diciendo: "La afición del Saint-Germain siempre me ha mostrado un gran respeto, incluso a nivel personal, y eso significa mucho para mí".







