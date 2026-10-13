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El entrenador del Saint-Germain habla de varios temas antes del duelo ante el City

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El español Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, se pronunció sobre el caso del Manchester City antes del enfrentamiento entre ambos equipos mañana miércoles en la Champions League, insistiendo en la necesidad de respetar los procedimientos y esperar la decisión final del organismo competente, y subrayando que lo que el equipo inglés ha ofrecido dentro del campo merece reconocimiento.

Enrique declaró durante la conferencia de prensa de este martes: "Hay mucho ruido alrededor de los grandes clubes, tenemos que esperar la decisión final de la persona autorizada, esperamos, y espero que las cosas vayan bien para el Manchester City porque todo lo que han hecho sobre el campo ha sido asombroso, todos los títulos que han ganado son merecidos, tenemos que esperar a quien tome la decisión".

Y añadió, según recogió la cadena "RMC Sport": "Es algo sorprendente, pero tenemos que respetar los procedimientos y esperar la decisión; si me limito a hablar de su rendimiento en el campo, merecen esos premios".

El Manchester City ha sido imputado por más de 100 cargos de infracción de las normas financieras de la Premier League, pero insiste en su inocencia y espera el fallo definitivo.

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En otro orden de cosas, Enrique elogió el nivel que muestra el Manchester City, tanto bajo la dirección de Pep Guardiola, su anterior entrenador, como de Enzo Maresca, el actual, asegurando que el equipo inglés cuenta con un grupo destacado de jugadores.

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El entrenador del Paris Saint-Germain dijo: "He disfrutado viendo los partidos del Manchester City con Pep Guardiola y con Maresca, son partidos atractivos y entretenidos, atacan mucho pero también defienden, están en su mejor momento, han ganado todos sus partidos, están en la cima, y tienen muchos jugadores destacados y un entrenador con una idea clara, es un desafío motivador".

Sobre hasta qué punto el enfrentamiento ante el Manchester City supone una prueba clave para su equipo en la presente temporada, Enrique aseguró que el resultado del partido no determinará lo que ocurra en el futuro, señalando que la imagen real del nivel de los equipos se aclarará en una fase posterior de la temporada, después de Navidad.

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Y completó: "Empezamos la temporada de una forma magnífica, pero no hemos logrado los resultados que merecemos; en la liga estamos en una situación diferente, no estamos acostumbrados a esto, pero no estoy preocupado, vamos a jugar este partido fuera de casa contra uno de los mejores equipos de Europa, tenemos una motivación fuerte para demostrar nuestro nivel y que somos capaces de superar las dificultades".

En cuanto a las opciones ofensivas disponibles antes del encuentro, el entrenador del Paris Saint-Germain aseguró que contar con todos los jugadores le da una mejor oportunidad de valorar el potencial del equipo, señalando que el partido será una prueba difícil en el estadio del Manchester City.

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Enrique rechazó cambiar el estilo de juego de su equipo por la manera ofensiva del Manchester City, asegurando que el Paris Saint-Germain intentará ofrecer su rendimiento habitual sin renunciar a su identidad futbolística.

Al respecto dijo: "¿Crees que voy a cambiar mi estilo? Los laterales también atacan mucho, intentaremos jugar como siempre, de la misma manera habitual".

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El técnico español también abordó la salida del portero italiano Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain y su traspaso al Manchester City, y dijo: "Soy un verdadero admirador de Donnarumma, su salida fue difícil, pero está en el mismo nivel que en París, y espero que disfrute de su tiempo en Manchester".

Enrique expresó su hastío por la polémica ligada al Balón de Oro, asegurando que el Paris Saint-Germain tiene más de un jugador que merece conquistar el premio y que el éxito del equipo la temporada pasada no estuvo vinculado a un solo futbolista.

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El entrenador español dijo: "Estoy harto del Balón de Oro, lo que deseo es que ganemos ese premio, tenemos jugadores que lo merecen; el año pasado ganamos el premio al mejor equipo, demostramos que Ousmane Dembélé no era el único que lo merecía, estoy harto del Balón de Oro".

El entrenador del Paris Saint-Germain habló además de la importancia de mantener la calma al gestionar las presiones, citando la disparidad de las reacciones ante los goles y asegurando que el fútbol no está exento de críticas y altibajos.

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Y continuó: "Hay situaciones diferentes, Ferran Torres ha marcado muchos goles, y eso es algo positivo después de tres partidos, pero si no marcan, se desata el caos; en cambio, si marcan jugadores que normalmente no marcan, como Mika Godts, un triplete, se convierte en el nuevo Platini, tienes que mantener la calma, así es el fútbol".

Y concluyó, sobre sus consejos a los jugadores jóvenes: "Lo que les digo a los jóvenes cuando llegan al entrenamiento es: ¿sabéis dónde estamos? Vais a recibir críticas todo el tiempo, esa es la vida del jugador profesional, tenéis que acostumbraros a eso".



