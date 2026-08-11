Enrique estalla antes de la Supercopa de Europa: no tengo jugadores

El Paris Saint-Germain vive una preparación excepcional de cara a la final de la Supercopa de Europa ante el Aston Villa, en medio del retraso en la vuelta de un gran número de sus jugadores debido a su participación en el Mundial, lo que ha puesto a Luis Enrique ante un desafío inusual antes del primer examen oficial de la nueva temporada.

El conjunto francés se prepara para enfrentarse al Aston Villa, dirigido por Unai Emery, mañana miércoles, en la ciudad austriaca de Salzburgo, en busca de un inicio potente para una nueva temporada en la que aspira a seguir cosechando títulos.

Luis Enrique: comenzamos la temporada con una final

Luis Enrique subrayó la importancia del partido, pese a las difíciles circunstancias que precedieron al encuentro, al afirmar: "Este es el primer partido oficial de la temporada, y por eso es muy importante para nosotros. Espero que podamos repetir lo que hicimos el año pasado, y que seamos capaces de competir y luchar por ganar la Supercopa".

El técnico español señaló, en rueda de prensa, que el inicio de la presente temporada se parece en gran medida al de la temporada pasada, en cuanto a la dificultad de la preparación por el calendario de partidos internacionales, y explicó que el cuerpo técnico no ha dispuesto del tiempo suficiente para trabajar con el grupo al completo.

Sobre el inicio de la temporada, dijo, según recogió el diario español "AS": "He tenido prácticamente todo el periodo de descanso durante el verano. Ahora nos sentimos renovados y contentos de volver, y estamos trabajando para recuperar a los jugadores de forma gradual. Comenzar la temporada con una final significa que hicimos un buen trabajo la temporada pasada, y nuestro objetivo es ofrecer el mejor nivel posible".

"Queremos volver a ganar, pero eso no es fácil"

Luis Enrique habló de las aspiraciones del Paris Saint-Germain en la nueva temporada, y aseguró que el equipo sigue fijándose grandes objetivos.

Y dijo: "Por supuesto, nos hemos marcado objetivos ambiciosos desde el principio y seguiremos trabajando de esta manera. Todo el mundo cree que somos capaces de volver a ganar, pero eso son solo palabras en teoría, y tenemos que demostrarlo dentro del campo".

Y añadió: "Queremos volver a ganar, pero el asunto no es fácil".

Crisis en la preparación: "No conozco el estado de los jugadores"

Los mensajes más destacados de Luis Enrique durante la rueda de prensa estuvieron relacionados con la dificultad de preparar al equipo para la final, ante las diferentes fechas de regreso de los jugadores.

Explicó: "El año pasado fue excepcional, y este año también. Desde el punto de vista de la preparación, es difícil gestionar el número de minutos que puede disputar cada jugador".

Y prosiguió: "Intentaremos jugar al mejor nivel posible. Queremos estar en la mejor forma posible al final de la temporada, y no necesariamente en su inicio".

Sobre el periodo de preparación, dijo el técnico español: "Hemos sufrido muchas ausencias durante los partidos de pretemporada, y por eso es difícil predecir quién estará en condiciones de jugar".

Después lanzó su llamativa frase: "No tengo jugadores. Algunos jugadores regresaron el lunes, y otros volvieron la semana pasada. Intentamos prepararnos de la mejor manera posible, pero no sé en qué estado físico estarán nuestros jugadores".

Una final europea en circunstancias excepcionales

Luis Enrique considera que la naturaleza de la presente temporada hizo que la preparación del partido fuera distinta a la habitual, especialmente con el retraso en la incorporación de varios miembros del equipo.

Y dijo: "Es importante para cualquier equipo ganar un título europeo, y veremos qué tipo de partido pueden ofrecer ambos equipos mañana".

El técnico español confía en que su equipo, pese a estas circunstancias, pueda alcanzar el nivel requerido en el primer examen oficial, antes de adentrarse en una larga temporada en la que esperan al Paris Saint-Germain grandes desafíos en distintos frentes.

Elogios al estatus del entrenador y del jugador español

En otro orden de cosas, Luis Enrique elogió el nivel que han alcanzado los entrenadores y jugadores españoles, al considerar que el fútbol de su país ha mantenido su presencia en la cima durante muchos años.

Y dijo: "Desde hace muchos años, el fútbol español está en el máximo nivel, tanto en el plano de los entrenadores como en el de los jugadores, y eso nos hace sentir orgullosos. El jugador español, así como el entrenador español, gozan de un gran reconocimiento".

Aludió a la conquista por parte de la selección de España de su segundo título mundial, y expresó su deseo de que ello represente el inicio de una nueva etapa de éxitos para la selección y el fútbol español.

Y cerró sus declaraciones aludiendo al legado futbolístico que fundó Luis Aragonés, y después a la evolución que experimentó el fútbol español con el Barcelona de Pep Guardiola, al considerar que aquellas experiencias contribuyeron a consolidar un estilo basado en la posesión y el juego colectivo, y a abrir el camino a la generación actual.