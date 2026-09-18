Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, habló sobre la lucha por el Balón de Oro, antes del partido de su equipo frente al Marsella, este domingo, en la liga francesa.

El diario As publicó las declaraciones de Enrique, durante la rueda de prensa, en la que el técnico español aseguró que no existe ninguna estrategia por parte del club francés en relación con el premio del Balón de Oro.

Enrique no quiso definir su postura sobre el Balón de Oro, ni elegir un candidato para ganarlo, pero sí afirmó que espera que el premio recaiga en uno de los jugadores del Paris Saint-Germain.

Y continuó: "¿Estrategia? Nuestro plan es ganar los partidos importantes. Esa es nuestra estrategia. No hemos decidido nada como club. Estamos contentos de tener a 10 jugadores entre los 30 candidatos al Balón de Oro".

Y señaló: "Si tuviéramos la posibilidad de decidir, quizá habríamos incluido también a Doué en la lista. ¿Por qué no ha sido nominado Doué? Nosotros siempre defendemos a nuestros jugadores. Merecemos que el Balón de Oro sea para uno de nuestros jugadores".

Y apuntó: "¿Quién ganará el Balón de Oro? Como club, esperamos que lo gane uno de los jugadores del Paris Saint-Germain. Buscamos proteger a nuestros jugadores".

Y aclaró: "¿El favoritismo del París ante el Marsella? No hay candidatos favoritos, especialmente cuando disputas un partido clásico. Estamos acostumbrados a ver a equipos que son candidatos a ganar y luego pierden sus partidos".

Y añadió: "Tras analizar el partido de la semana pasada ante el Brest, debo decir una cosa, y es que no fue nuestro peor partido, pero sí el de menor calidad de los cuatro que hemos disputado. Ante el Mónaco hicimos un partido estupendo y perdimos. Y en Rennes y Lille merecimos más. El partido del Brest fue el de menor calidad, pero lo fue porque ellos jugaron muy bien. Ese es el análisis que puedo ofrecer".

Y continuó: "¿Un mensaje para Bruno Genesio, entrenador del Marsella? No puedo desearle suerte el domingo porque es el entrenador del rival. Puedo desearle suerte en el futuro, pero el domingo no se lo voy a desear. Vamos a disputar un partido complicado ante el Marsella, que ha cambiado de entrenador y del que se han marchado muchos jugadores; debemos estar preparados para cualquier escenario".

Y concluyó: "Doué es un jugador impresionante, y es fantástico tener a un jugador con esta mentalidad. Ha empezado como titular, y creo que ha participado como titular en la mayoría de los partidos del inicio de temporada. Estoy contento con lo que veo de él".

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