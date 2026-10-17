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Muhammad Sharaf Eldeen
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Enrique: el Barcelona es la razón del gran nivel de Dembélé

Luis Enrique
O. Dembele
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El exjugador del Barcelona lo considera "la mejor escuela de fútbol"

Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, habló sobre la influencia de su jugador Ousmane Dembélé en la victoria del equipo ante el Estrasburgo (3-1), este sábado, en el marco de la séptima jornada de la liga francesa.

El astro francés ingresó como suplente, cuando el Estrasburgo iba por delante (1-0), y contribuyó a dar la vuelta al resultado con un gol y una asistencia, pese a haber fallado un penalti.

Enrique dijo sobre Dembélé, en declaraciones recogidas por el diario"L'Équipe" francés tras el encuentro: "Le dije: si juegas 25 minutos y das una asistencia y marcas un gol, no necesitas jugar más. Con eso basta".

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El entrenador español añadió que Dembélé se sintió molesto por haber fallado el penalti, y señaló que el Paris Saint-Germain atraviesa dificultades en este aspecto, ya que solo ha logrado anotar uno de los 4 penaltis que le han señalado esta temporada.

Enrique prosiguió: "Cada vez que hemos jugado una final, hemos tenido ejecutores de calidad. Tenemos muchos jugadores capaces de lanzar los penaltis, pero es cierto que nos falta un jugador especialista. Con Vitinha y Ousmane, tenemos muchos jugadores que pueden lanzar los penaltis".

Y sobre la evolución de Dembélé y su influencia en los partidos importantes, Enrique insistió en la importancia de la experiencia previa del jugador en el Barcelona, al afirmar: "Estuvo en la mejor escuela de fútbol, que es el Barcelona. En su forma de jugar, ya lo sabía todo de antemano".

El exjugador y extécnico del Barça agregó: "Cada vez que tengas la oportunidad de ver a un jugador del Barcelona, verás que se adapta a lo que me gusta del fútbol. Entiende perfectamente si debe colocarse en un espacio amplio o en el eje. Entender el juego es algo fundamental para nosotros, y cuando tienes jugadores que ya cuentan con esa experiencia, la cosa es completamente distinta para nosotros".


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