Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, mostró su cautela respecto al estado físico de Achraf Hakimi tras el partido ante el Brest de ayer domingo.

El marroquí Achraf Hakimi, lateral del Paris Saint-Germain, sufrió una lesión muscular que le obligó a abandonar el terreno de juego pocos minutos antes del final de la primera parte durante el encuentro de su equipo frente al Brest, ayer domingo, en el marco de la competición de la Ligue 1 francesa.

Hakimi se mostró claramente afectado por una lesión en el aductor derecho, después de detenerse en la banda para examinar él mismo la zona de la lesión, antes de pedir el cambio, en el primer posible contratiempo del Paris Saint-Germain en el apartado de lesiones desde el inicio de la temporada.

No hay duda de que esta salida genera cierta preocupación en París con la cercanía del parón internacional.

Cuando se le preguntó al entrenador del Paris Saint-Germain por la lesión de su jugador, no ofreció detalles adicionales.

Luis Enrique afirmó, según el sitio «Foot Mercato»: «¿Hakimi? Espero que la lesión no sea grave, es difícil determinarlo. Se someterá a un examen médico mañana».

Por lo tanto, el club parisino tendrá que esperar los resultados de las pruebas médicas para determinar con precisión la naturaleza de la lesión y la posible duración de la ausencia del jugador marroquí.

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