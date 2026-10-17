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Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Enrique anuncia la lesión de una estrella del Saint-Germain antes del duelo contra el Barcelona

Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Strasbourg
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Barcelona
Liga de Campeones
N. Mendes
Luis Enrique
Francia
España
Portugal

El equipo parisino disputó los últimos minutos con diez jugadores

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, reveló que su jugador Nuno Mendes sufrió una lesión durante la victoria ante el Estrasburgo (3-1) este sábado, en la séptima jornada de la liga francesa.

Mendes abandonó el campo en el minuto 85, después de haber entrado como suplente en el minuto 53 y de haber contribuido a dar la vuelta al resultado. El conjunto parisino se vio obligado a completar el partido con diez jugadores, ya que Enrique había agotado todos sus cambios.

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El técnico español explicó, en declaraciones a la prensa tras el encuentro: "Ha notado (Mendes) algo leve en el muslo y decidimos no arriesgar".

Y añadió Enrique: "No sé si podemos calificarlo de lesión, pero decidimos jugar con un futbolista menos porque no queríamos asumir ningún riesgo. Mañana evaluaremos la situación".

La decisión llega en plena preparación del Paris Saint-Germain para recibir al Barcelona el próximo martes en el Parque de los Príncipes, en la tercera jornada de la Liga de Campeones de Europa.

El conjunto parisino ocupa el liderato del torneo europeo con 6 puntos, solo por diferencia de goles anotados respecto al Barcelona, segundo clasificado, que logró este sábado una victoria arrolladora en el estadio del Real Betis (5-2), en la novena jornada de la liga española.


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