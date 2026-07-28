El futuro de Bradley Barcola, la estrella del Paris Saint-Germain de 23 años, ha tomado un giro peligroso después de que comunicara a la dirección del club francés su negativa a renovar su contrato, que expira en 2028, lo que obliga a la capital parisina a venderlo este verano por al menos 170 millones de euros para evitar perderlo por un precio inferior más adelante. En el horizonte se vislumbra, además, la amenaza del entrenador Luis Enrique de congelar al internacional francés si permanece sin comprometerse, tal como hizo anteriormente con Kylian Mbappé.

Según reveló el diario británico "The Athletic", fuentes internas del Paris Saint-Germain confirmaron que Luis Enrique solo desea contar con jugadores comprometidos con el proyecto, y que podría reducir de forma considerable el tiempo de juego de Barcola la próxima temporada si el club fracasa en venderlo al precio requerido, en una decisión determinante que busca mantener la disciplina de la plantilla y no repetir el escenario de Mbappé, que aspiraba a fichar por el Real Madrid.

Este giro inesperado llega en un momento en el que el club parisino está ocupado buscando dos sustitutos para Gonçalo Ramos y Kang-in Lee, vendidos respectivamente al Milan por 74 millones de euros y al Atlético de Madrid por 40 millones de euros, viéndose obligado a gestionar una nueva crisis con un jugador que ha pasado 3 temporadas con el equipo, en las que marcó 39 goles y dio 37 asistencias en 152 partidos.

Barcola, exjugador del Lyon, ha sido pretendido con fuerza por los gigantes de la Premier League, concretamente el Arsenal y el Liverpool, durante los últimos meses. El Paris Saint-Germain, especialista en vender jugadores a precios elevados, fijó su valor en no menos de 170 millones de euros, mientras que el Liverpool, el club preferido del jugador, demostró su capacidad de pagar sumas enormes tras el fichaje de Diomande, que superó los 100 millones de euros.

Pero la pregunta que ahora se plantea es: ¿está el Liverpool dispuesto a pagar esta enorme cantidad? Los aficionados del Liverpool son conscientes de que el Paris Saint-Germain está sometido a una gran presión en relación con esta operación, y podrían por tanto inclinarse a dilatar las negociaciones, lo que convierte este asunto en candidato a dominar lo que resta del mercado de fichajes veraniego.

Y no se debe subestimar la amenaza de Luis Enrique, pues el técnico español ha demostrado en el pasado su capacidad de tomar decisiones difíciles y prescindir de los servicios de grandes estrellas. Ya redujo la participación de Mbappé cuando este aspiraba a marcharse al Real Madrid, en un precedente que confirma que el entrenador rara vez duda en imponer su autoridad dentro del vestuario, aunque el precio sea congelar a una de las principales estrellas del equipo.

Esta situación coloca al Paris Saint-Germain ante un verdadero dilema: o vender a Barcola al precio requerido este verano, o arriesgarse a congelarlo durante toda la próxima temporada y perder su valor de mercado de forma paulatina a medida que se acerque el final de su contrato, en una situación que recuerda a la crisis de Mbappé, la cual demostró que Luis Enrique no negocia sus principios, sea cual sea la relevancia del jugador.